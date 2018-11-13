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Сектор Газа в огне: Израиль бьет по штабам
13 ноября 2018, 13:09 • 133 • Война
Авиация Армии обороны Израиля атаковала порядка 150 целей в секторе Газа с момента начала ракетно-артиллерийских обстрелов израильских городов. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что среди целей были военные объекты ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России).
Под ударом израильских самолетов оказались оружейные склады боевиков, военный корабль ХАМАС и здание штаба палестинского исламистского движения, правящего в секторе Газа.
Армия обороны Израиля насчитала при этом около 370 ракет и артиллерийских снарядов, которые были выпущены со стороны сектора Газа. При этом около 100 ракет были перехвачены и сбиты израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».
В ответ на налет ВВС Израиля ХАМАС заявил, что нанесет ракетный удар по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод – если израильтяне продолжат атаковать Газу.
12 ноября НСН сообщила, что один человек пострадал в результате обстрела израильского автобуса из сектора Газа. Местных жителей призывают укрыться в бомбоубежищах, в населенных пунктах вдоль границ анклава звучат сирены тревоги. Вскоре стало известно, что один человек погиб и еще 55 получили ранения в результате палестинских обстрелов.
При этом Армия обороны Израиля перебросила дополнительные подразделения к границам сектора Газа после ночных боев в регионе.
Как сообщает ФАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта проявлять «максимальную сдержанность».
Во вторник пресс-офис генерального секретаря ООН распространил соответствующее сообщение. «Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность», — говорится в сообщении, при этом Гутерреш «внимательно следит» за развитием событий в Газе
Глава Палестины Махмуд Аббас призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и обратился к лидерам стран мира с призывом «остановить агрессию Израиля». Как отмечается, глава Палестины также подчеркнул, что необходимо предотвратить эскалацию конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж. Об этом сообщается в твиттере израильского кабмина. Как отмечается, Нетаньяху возвращается в Израиль из-за ситуации в секторе Газа.
В связи с эскалацией ситуации вокруг сектора Газа Россия призвала Израиль и Палестину срочно вернуться к режиму прекращения огня. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.
В ведомстве отметили, что восприняли новости об обострении ситуации в Газе с глубокой озабоченностью, а также подчеркнули, что эскалация чревата возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что угрожает грозит новыми жертвами среди гражданского населения и окончательным «обрушением» гуманитарной ситуации.
«Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнули в МИД России.
По мнению Москвы, для разрыва «спирали насилия» необходимо в кратчайшие сроки восстановить единство палестинских рядов и возобновить политический процесс между Израилем и Палестиной на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН.
В секторе Газа на границе с Израилем с конца марта 2018 года проходят акции протеста палестинцев. Они жгут покрышки и бросают в сторону израильской территории камни и взрывные устройства. Израильские военные, в свою очередь, применяют против протестующих слезоточивый газ.
Жертвами столкновений стали уже свыше 100 палестинцев, более половины из которых погибли 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Оно было перенесено из Тель-Авива по решению президента США Дональда Трампа, который в конце прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
Спустя несколько месяцев ХАМАС начала обстреливать Израиль ракетами, а израильтяне приступили к ответным авиаударам. Точное число жертв среди палестинского и израильского населения неизвестно, но стремится к нескольким сотням человек — большей частью за счет погибших жителей сектора Газа.
Принадлежность Иерусалима является самым болезненным вопросом для палестино-израильских отношений. Израиль получил контроль над всей территорией Иерусалима по итогам Шестидневной войны 1967 года, в результате под его суверенитет перешла восточная часть города. С тех пор еврейское государство официально считает город своей столицей, хотя все иностранные дипмиссии расположены в Тель-Авиве.
Согласно резолюциям ООН, статус Иерусалима как израильской столицы оспаривается значительной частью мирового сообщества, большинство стран расценивает Восточный Иерусалим как палестинскую территорию, оккупированную Израилем.
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