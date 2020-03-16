Секта «свидетелей ухода Путина» • 13 • Аналитика

Оппозиционная травля всегда такая

Можно, наверное, по-разному относиться к Владимиру Путину, но отрицать факт его популярности и опытности просто глупо. Это, кстати, одна из причин того, почему отечественная оппозиция его люто ненавидит. Что и понятно. За все тридцать лет рынка наши прозападные политические аутсайдеры так и не смогли в своих рядах воспитать хоть мало-мальски приличные кадры, способные конкурировать хотя бы на уровне выборов мэра без приступов брезгливости. Поэтому на реальной площадке при прямом столкновении с Путиным и командой, которой он способен оказать поддержку, оппозиция терпит крах. Искусственное удаление Путина с политической площадки – единственный выход для них.



А тут, как гром среди ясного неба, в рамках страстей вокруг внесения изменений в конституцию прозвучала «инфернальная» фраза: обнуление президентских сроков Путина (что позволит Владимиру Владимировичу снова выйти на политическую арену). Это вызвало в оппозиционном стане волну массового выделения желчи и других жидкостей. При этом оппозиция использовала старый метод – насаждение моды и модных трендов, что не подразумевает логику и рациональное мышление, а зиждется на эмоциях и рефлексиях. Политический маркетинг, торгующий как людьми, так и идеями, вообще схож с сектой и модными тенденциями, которые заставляют людей влезать в узкие штаны и шаркать по мостовой на адски высокой платформе.







Поэтому сеть оккупировали крайне агрессивные сектанты, готовые затравить кого угодно из противоположного лагеря, превращая его в изгоя, ретрограда и т. д. Так, за считанные часы Терешкова из первой женщины-космонавта стала «телом, запущенным на орбиту». На развлекательные сайты была выброшена шутка: «Ребята с Первого канала, ну включите, пожалуйста, «Лебединое озеро», хоть помечтаем». И поколение малолетних борцов с радостью подхватило эту шуточку, в которой заложен смех над кровавым развалом империи. При этом апологеты секты «ухода Путина» отчаянно манипулировали парой ложных постулатов, заложенных ещё во время принятия первой Конституции России.



Сменяемость власти – залог процветания

Не секрет, что конституция 1993-го года разрабатывалась даже не западниками вроде Виктора Шейниса, члена партии «Яблоко», а практически напрямую Агентством США по международному развитию. Таким образом, она изначально не отвечала ни объективным потребностям народов России, ни местному менталитету и традициям, ни здравому смыслу.



Впрочем, подобострастие элит по отношению к Западу крайне ярко описал ещё в 19-м веке генерал от кавалерии, герой Кавказской и других войн Павел Христофорович Граббе, заявивший:



«Чем сделались мы и во что мы не наряжались умом, языком и наружностью? То мы голландцы, то пруссаки в самом жалком и смешном виде, то французы, то англичане. Всего более боялись и стыдились мы быть русскими! Обезьяны Европы! И звучный, полный, благородный язык свой мы предоставили употреблению, как сами говорили, непросвещённой части народа и сословиям, не имеющим средств просвещения; а сами в своих гостиных, говоря между собою, мы, русские, стараемся, чтобы нас приняли не за русских, а за французов по языку».

Таким образом, калька, переложенная на отечественные реалии, стала пародией на зарубежную действительность. Реальность намного сложнее и необходимость перемены власти может быть менее важной в данной современной действительности, нежели сохранение действующей для поступательного развития и создания возможности рождения куда более вменяемой альтернативы. В этом как раз и заключается гибкий подход к управлению. А вот создание простейших доктринёрских догм – это и есть деградация и симуляция процесса вроде работы ради работы.



Сменяемость – это международная практика

Второй лживый постулат маргинальной оппозиции заключается в уверенности, что регулярная сменяемость власти является международной общепринятой практикой. Но заниматься подлогом им не впервой. Это ведь в их черепных коробках распылялся радиоактивный рутений, превративший полстраны в чернобыльскую пустыню. Это ведь они похоронили тысячи бронетанковых бурят и футбольных команд на Донбассе.





Но всё же присмотримся к постулату «международной практики» непосредственно с точки зрения этой самой практики. Нет, автор не станет приводить в пример процветающую страну вечных выборов – Украину, это будет слишком жестоко. Рассмотрим практику сменяемости власти на примере самых что ни на есть европейцев.



Для начала взглянем на Финляндию. Урхо Калева Кекконен, усевшись на трон, занимал пост президента страны без передышки на перекур 24 года, не считая шести лет на посту премьер-министра. И ушёл с арены финский политический долгожитель исключительно по состоянию здоровья.



Не менее колоритных «старцев» можно найти и в островной Исландии с её уровнем жизни, который вечно приводят в пример наши либералы. Неистовый «викинг» Оулавюр Рагнар Гримссон, избранный в 1996-м году, в 2000-м году остался на второй срок в связи с отсутствием других кандидатов (!). В июне 2004-го года его избрали на третий срок, а в 2008-м он автоматически остался на четвёртый срок, опять-таки в связи с отсутствием других кандидатов. В 2012-м году Гримсон стал президентом в пятый раз. Он протирал штаны в кресле главы государства 20 лет! И, кстати, в Исландии нет ограничений по количеству президентских сроков.



А сейчас взглянем на один из экономических «локомотивов» Азии. О, сколько было песен о сингапурском экономическом чуде. Но ни один раз эти песни не заканчивались констатацией простого факта – Сингапур, по сути, однопартийная «парламентская республика», в которой премьер-министром в течение 30 лет был бессменный Ли Куан Ю, а ныне там правит его сын – Ли Сянлун.



Но венцом аргументации секты «свидетелей ухода Путина», а одновременно и диагнозом этой секты является «усталость от лица Путина». Этот нерациональный постулат просто апофеоз рассуждений Навального: «Не рефлексируйте, а распространяйте». Подмена содержимого упаковкой и мечта о миленьком бренде, кстати, тоже уходит корнями в 90-е, когда народ, не глядя на содержание, скупал растворимые напитки, чипсы, баночную газировку и зарубежные консервы самого сомнительного качества, но яркого вида.





И, конечно, это стало возможно только после многолетней подготовки. Долгие годы обыватель был зрителем войн и переворотов фактически онлайн. С азартом прожжённого игрока потребитель взирал на бомбёжки Багдада и развал Ливии. Уставший офисный планктон щекотал нервы казнями Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Для этой (фактически ручной) популяции всё превратилось в шоу. Именно поэтому сейчас какой-нибудь выросший в тепличных условиях молодец на чистом глазу может заявить, что он «устал от Украины и Донбасса»… Увы.



Можно, наверное, по-разному относиться к Владимиру Путину, но отрицать факт его популярности и опытности просто глупо. Это, кстати, одна из причин того, почему отечественная оппозиция его люто ненавидит. Что и понятно. За все тридцать лет рынка наши прозападные политические аутсайдеры так и не смогли в своих рядах воспитать хоть мало-мальски приличные кадры, способные конкурировать хотя бы на уровне выборов мэра без приступов брезгливости. Поэтому на реальной площадке при прямом столкновении с Путиным и командой, которой он способен оказать поддержку, оппозиция терпит крах. Искусственное удаление Путина с политической площадки – единственный выход для них.А тут, как гром среди ясного неба, в рамках страстей вокруг внесения изменений в конституцию прозвучала «инфернальная» фраза: обнуление президентских сроков Путина (что позволит Владимиру Владимировичу снова выйти на политическую арену). Это вызвало в оппозиционном стане волну массового выделения желчи и других жидкостей. При этом оппозиция использовала старый метод – насаждение моды и модных трендов, что не подразумевает логику и рациональное мышление, а зиждется на эмоциях и рефлексиях. Политический маркетинг, торгующий как людьми, так и идеями, вообще схож с сектой и модными тенденциями, которые заставляют людей влезать в узкие штаны и шаркать по мостовой на адски высокой платформе.Поэтому сеть оккупировали крайне агрессивные сектанты, готовые затравить кого угодно из противоположного лагеря, превращая его в изгоя, ретрограда и т. д. Так, за считанные часы Терешкова из первой женщины-космонавта стала «телом, запущенным на орбиту». На развлекательные сайты была выброшена шутка: «Ребята с Первого канала, ну включите, пожалуйста, «Лебединое озеро», хоть помечтаем». И поколение малолетних борцов с радостью подхватило эту шуточку, в которой заложен смех над кровавым развалом империи. При этом апологеты секты «ухода Путина» отчаянно манипулировали парой ложных постулатов, заложенных ещё во время принятия первой Конституции России.Не секрет, что конституция 1993-го года разрабатывалась даже не западниками вроде Виктора Шейниса, члена партии «Яблоко», а практически напрямую Агентством США по международному развитию. Таким образом, она изначально не отвечала ни объективным потребностям народов России, ни местному менталитету и традициям, ни здравому смыслу.Впрочем, подобострастие элит по отношению к Западу крайне ярко описал ещё в 19-м веке генерал от кавалерии, герой Кавказской и других войн Павел Христофорович Граббе, заявивший:Таким образом, калька, переложенная на отечественные реалии, стала пародией на зарубежную действительность. Реальность намного сложнее и необходимость перемены власти может быть менее важной в данной современной действительности, нежели сохранение действующей для поступательного развития и создания возможности рождения куда более вменяемой альтернативы. В этом как раз и заключается гибкий подход к управлению. А вот создание простейших доктринёрских догм – это и есть деградация и симуляция процесса вроде работы ради работы.Второй лживый постулат маргинальной оппозиции заключается в уверенности, что регулярная сменяемость власти является международной общепринятой практикой. Но заниматься подлогом им не впервой. Это ведь в их черепных коробках распылялся радиоактивный рутений, превративший полстраны в чернобыльскую пустыню. Это ведь они похоронили тысячи бронетанковых бурят и футбольных команд на Донбассе.Но всё же присмотримся к постулату «международной практики» непосредственно с точки зрения этой самой практики. Нет, автор не станет приводить в пример процветающую страну вечных выборов – Украину, это будет слишком жестоко. Рассмотрим практику сменяемости власти на примере самых что ни на есть европейцев.Для начала взглянем на Финляндию. Урхо Калева Кекконен, усевшись на трон, занимал пост президента страны без передышки на перекур 24 года, не считая шести лет на посту премьер-министра. И ушёл с арены финский политический долгожитель исключительно по состоянию здоровья.Не менее колоритных «старцев» можно найти и в островной Исландии с её уровнем жизни, который вечно приводят в пример наши либералы. Неистовый «викинг» Оулавюр Рагнар Гримссон, избранный в 1996-м году, в 2000-м году остался на второй срок в связи с отсутствием других кандидатов (!). В июне 2004-го года его избрали на третий срок, а в 2008-м он автоматически остался на четвёртый срок, опять-таки в связи с отсутствием других кандидатов. В 2012-м году Гримсон стал президентом в пятый раз. Он протирал штаны в кресле главы государства 20 лет! И, кстати, в Исландии нет ограничений по количеству президентских сроков.А сейчас взглянем на один из экономических «локомотивов» Азии. О, сколько было песен о сингапурском экономическом чуде. Но ни один раз эти песни не заканчивались констатацией простого факта – Сингапур, по сути, однопартийная «парламентская республика», в которой премьер-министром в течение 30 лет был бессменный Ли Куан Ю, а ныне там правит его сын – Ли Сянлун.Но венцом аргументации секты «свидетелей ухода Путина», а одновременно и диагнозом этой секты является «усталость от лица Путина». Этот нерациональный постулат просто апофеоз рассуждений Навального: «Не рефлексируйте, а распространяйте». Подмена содержимого упаковкой и мечта о миленьком бренде, кстати, тоже уходит корнями в 90-е, когда народ, не глядя на содержание, скупал растворимые напитки, чипсы, баночную газировку и зарубежные консервы самого сомнительного качества, но яркого вида.И, конечно, это стало возможно только после многолетней подготовки. Долгие годы обыватель был зрителем войн и переворотов фактически онлайн. С азартом прожжённого игрока потребитель взирал на бомбёжки Багдада и развал Ливии. Уставший офисный планктон щекотал нервы казнями Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Для этой (фактически ручной) популяции всё превратилось в шоу. Именно поэтому сейчас какой-нибудь выросший в тепличных условиях молодец на чистом глазу может заявить, что он «устал от Украины и Донбасса»… Увы. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





13 Источник Похожие новости США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки" Если цена на нефть продолжит падать, то кого она раздавит? Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам Не отрекайся от рубля. Советы постороннего Коронавирус COVID-19: угрозы, последствия, действия Прозванная «прихватизацией»: не пора ли вспомнить о приватизации девяностых Новости партнеров