Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса

На сайте «Проектного офиса Реформ» Министерства обороны Украины 27 октября опубликована информация о сексуальном скандале в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Инцидент произошел еще в августе этого года, но о нем стало известно только сейчас.Двое украинских военнослужащих десантно-штурмовой роты 1-го батальона бригады пожаловались командованию, что их пытались заставить вступить в однополую связь не естественным путем добровольцы из США и ЕС. В этом они обвиняют матроса, помощника гранатометчика, гражданина США Александра Тобиассена, 1993 г. р.;матроса, гранатометчика, гражданина Великобритании Эйдена Аслана, 1994 г. р.;старшего матроса, старшего стрелка, гражданина Великобритании Шона Пиннера;старшего матроса, старшего стрелка, гражданина Хорватии Вукослава Пребега, 1982 г. р.Командованием бригады этот вопиющий случай был скрыт, чтобы не раздувать скандал и соответственно не портить показатели, а также отношения с союзниками. Однако, указанную историю замолчать все же не удалось и она стала достоянием общественности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное расследование.Пользователи Сети с юмором комментируют инцидент.«Непонятно только, в чем скандал — инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам НАТО, в том числе и вопросам гендерного разнообразия».«Такими жалобами на «неприродный шлях» успехов в евроинтеграции не достичь». «Чудесная новость с сайта «Проектного офиса Реформ» министерства обороны Украины».