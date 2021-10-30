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Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса

30 октября 2021, 10:50  •  187 • Украина

На сайте «Проектного офиса Реформ» Министерства обороны Украины 27 октября опубликована информация о сексуальном скандале в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Инцидент произошел еще в августе этого года, но о нем стало известно только сейчас.

Двое украинских военнослужащих десантно-штурмовой роты 1-го батальона бригады пожаловались командованию, что их пытались заставить вступить в однополую связь не естественным путем добровольцы из США и ЕС. В этом они обвиняют матроса, помощника гранатометчика, гражданина США Александра Тобиассена, 1993 г. р.;матроса, гранатометчика, гражданина Великобритании Эйдена Аслана, 1994 г. р.;старшего матроса, старшего стрелка, гражданина Великобритании Шона Пиннера;старшего матроса, старшего стрелка, гражданина Хорватии Вукослава Пребега, 1982 г. р.

Командованием бригады этот вопиющий случай был скрыт, чтобы не раздувать скандал и соответственно не портить показатели, а также отношения с союзниками. Однако, указанную историю замолчать все же не удалось и она стала достоянием общественности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное расследование.

Пользователи Сети с юмором комментируют инцидент.

«Непонятно только, в чем скандал — инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам НАТО, в том числе и вопросам гендерного разнообразия».

«Такими жалобами на «неприродный шлях» успехов в евроинтеграции не достичь». «Чудесная новость с сайта «Проектного офиса Реформ» министерства обороны Украины».

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