Сексуальное насилие поссорило Сеул и Токио • 145 • Аналитика



После того, как Дональд Трамп воцарился в Белом доме, Соединенным Штатам удалось раздуть небывалую истерию вокруг Северной Кореи. Никогда ни на кого не нападавшая КНДР, сама подвергавшаяся нападению США, столь умело превращена в источник абсолютного зла, что ни о чем другом речь и не идет. Риторика, доносящаяся из Белого дома, создает ложную иллюзию "нерушимого единства" региональных союзников. прежде всего - Японии и Южной Кореи.



На самом деле ничего подобного нет и в помине. Лишь в официальных реляциях Белого дома янки стараются изобразить нежную дружбу между непримиримыми врагами, которыми сотни (если не тысячу) лет были японцы и корейцы. А сегодня старые обиды и счеты укрепляются еще и торговой конкуренцией. Оба государства слишком малы, перенаселены и бедны ресурсами - а свою продукцию вынуждены сбывать на достаточно узком рынке. На котором, после "Китайского дракона", с его дешевым ширпотребом, конкуренция и взаимное недовольство только усилилось.





Но даже без Китая проблем между Сеулом и Токио столько, что ни о каком стратегическом партнерстве говорить не приходиться. Вплоть до конца 80-х - начала 90-х практически не было областей (кроме разве что спорта), в которых Южная Корея могла бы соперничать с Японией. Однако в последние четверть века, когда бурный экономический рост на полуострове привел к качественным изменениям, Сеул не только почувствовал уверенность в своих силах, но и припомнил Японии давние многовековые обиды.



С тех пор Япония не перестает извиняться, а Южная Корея упорно заявляет, что этого недостаточно и Токио должно брать пример с Берлина. По принципу "платить и каяться". Японцы регулярно приносят извинения южным корейцам за период оккупации. Несколько лет назад они даже выплатили 8,9 млн долларов в качестве компенсации. Но, как говорил товарищ Сухов: "Восток, дело тонкое". Сеул регулярно сообщает, что извинения были принесены не в той форме, не по требованию и протоколу Сеула, а по собственной инициативе того или иного японского политика, не в то время и не в том месте. Самое же интересное резюме на очередные японские извинения - "недостаточно искренние".



Очередным камнем преткновения южные корейцы избрали жертв сексуального насилия во время японской оккупации. Что интересно, Сеул смело взял на себя никем не делегированные права выступать от имени и без поручения КНДР и Китая. Южные корейцы требуют от японцев признать, что за годы Второй мировой войны около 200 тысяч женщин были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.







Историки считают, что в японских борделях работали 200 тыс. женщин. Это были не только кореянки, но и японки, филиппинки, индонезийки, а также девушки из Бирмы, Тайваня и других тихоокеанских островов.



Надо признать, налицо несусветная наглость. Совершенно очевидно, что и сама цифра взята с потолка, и выступать от имени КНР и КНДР, своих политических противников, Сеул не имеет в том числе и морального права. А уж выжившие жертвы предполагаемого насилия в самой Южной Корее сегодня исчисляются максимум десятками.



Надуманность этих претензий хорошо видна в свете ранее достигнутых соглашения. Премьеры двух государств в декабре 2015 года договорились считать данные претензии урегулированными. Именно тогда Япония передала Южной Корее миллиард иен (8,9 млн долл) в фонд помощи жертвам насилия. Тогда же Токио в очередной раз принес официальные извинения за преступления против жителей Кореи во время Второй мировой войны.



И невзирая на всё это, сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин снова и снова поднимает вопрос о сексуальных преступлениях японской военщины в годы оккупации полуострова. Снова выступая от лица всех корейцев, хотя никакого права на это КНДР ему не делегировала.



Мало того, президент РК создал специальную комиссию по проверке заключенного ранее соглашения и заявил, что оно носило чисто политический характер, не учитывало интересов самих жертв насилия и всего корейского народа. Не далее как вчера, 9 января, глава южнокорейского МИДа Кан Гён призвала Токио прилагать усилия, "чтобы помочь жертвам насилия оправиться от нанесенных им душевных ран".



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"Комфортные женщины" после освобождения. Андаманские острова, 1945 год



Как все прекрасно понимают, это уже попытка раздуть пожар на ровном месте. Дело в том, что одновременно госпожа Кан Гён сообщила, что Сеул не намерен разрывать в одностороннем порядке заключенное в декабре 2015 года соглашение. Уникальная азиатская логика - соглашение в силе, но сверх него мы требуем ещё и ещё больше, выдвигая абсурдные требования.



"Жертвы насилия", "оправиться от ран". Красивые фразы, за которыми неприкрытое издевательство. Прошло почти 73 года с тех пор, как Красная армия вынесла японских оккупантов с Корейского полуострова, тем самым завершив Вторую мировую войну. Даже самым юным жертвам (скорее - теоретически возможным жертвам) сегодня под 90 лет и более. Всё, чем их можно утешить - извинения официальных лиц Японии и символические суммы компенсации. Япония это и сделала давным-давно.



Тем не менее, сегодня 10 января, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, снова поднял тему сексуального рабства давних времен, обозначив её как одну из основных направлений своей работы в наступившем 2018 году.

"Проблема сексуального рабства в японской императорской армии будет разрешена лишь в том случае, если Япония принесет искренние извинения",

- сказал президент.



Удивительно, что не вспомнил о преступлениях "Отряда 731" - до 2013 года именно их преступлениями регулярно обосновывали свои претензии южные корейцы.



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Фактически, подобный подход Сеула к взаимоотношениям с Токио свидетельствует о том, что Южная Корея намерена и впредь занимать агрессивную атакующую позицию в отношениях с Японией. И проблема не в том, чтобы добиться от Токио очередных "искренних" извинений или ещё 10 млн долларов - Сеул хочет доминировать в регионе. А сексуальное рабство 75-летней давности - очередной предлог для давления на Токио. И далеко не единственный.



Точно так же РК не перестает предъявлять претензии Токио в связи с "агрессивной политикой". И дело не только в санкционной войне, не утихающей между двумя государствами, но и в территориальных претензиях. РК контролирует крохотный архипелаг Токто, состоящий из нескольких крохотных островов общей площадью 0,188 кв.км. Если собрать их все воедино, получится квадрат 300 на 600 метров с хвостиком.



Что важно - де-факто Токто контролируется как раз корейцами. И, тем не менее, именно южные корейцы предъявляют японцам претензии на то, что в утвержденной правительством Японии "Белой книге по обороне" Токто называется японским островом, принадлежавшем империи с 1905 года. И что? У японцев мания ссылаться на результаты той давней войны. У них пунктик, который можно понять и простить - то был последний настоящий расцвет Японии, не замаранный преступлениями времен Второй мировой.



Фактически, набирающая силу Южная Корея проявляет явное нежелание искать с Японией точки соприкосновения. Наоборот, и совершенно сознательно, нагнетается антияпонская истерия, выдвигаются вздорные и мелочные обвинения, делается все возможное, чтобы максимально осложнить Японии жизнь.



Когда в 2014 году World Service (ВВС) был проведен опрос, неожиданно выяснилось, что лишь 13 процентов японцев относятся к Южной Корее положительно. Зато отрицательно - 37 процентов. Аналогично (даже хуже) и с другой стороны - 15 процентов южных корейцев относятся к Японии положительно, а 79 процентов - отрицательно. Поле свержения



И с тех пор отношения лишь ухудшились. Попытки США объединить Японию и республику Корея против "общего врага" фактически провалились. Прежде всего потому, что Япония отдает себе отчет в собственной неуязвимости - морской десант нереален и легко блокируется силами самообороны и американской авиацией, находящейся на базах в Японии, а примитивные северокорейские ракеты с любым видом боезарядов на самом деле сегодня легко уничтожаются существующими средствами ПВО. Были бы у КНДР тысячи ракет - другое дело. А против нескольких десятков многочисленные средства ПВО Японии и местных сил США вполне достаточно. Не стоит забывать и о том, что Япония единственная подвергалась ранее ядерным ударам. Сегодня в городах Хиросима и Нагасаки живут люди (и давно живут) - японских фаталистов даже Фукусима не испугала.



Что до Южной Кореи, то и здесь не с кем объединяться против КНДР. Длящееся более полувека противостояние по 38 параллели не пугает и не утешает. В Сеуле прекрасно осознают, что никакие союзники и даже превентивные удары не спасут столицу РК - независимо от используемых боеприпасов и успехов сторон, столица РК перестанет существовать, а крохотное государство вбомбят в каменный век десятки тысяч единиц обыкновенной ствольной артиллерии и систем залпового огня. Омтатки же все равно спасут собственные вооруженные силы, поддержанные американской авиацией и флотом - 38 параллель останется на месте и будет разделять две руины одной страны.



Отсюда неизбежный фатализм и нежелание в угоду интересам американцев мириться не просто с конкурентом, а с ненавидимой Японией. Надо признать, одинаково ненавидимой и в КНР, и в КНДР. Слишком уж изощренной было многовековое присутствие маленьких, но зело воинственных островитян на континенте. После того, как Дональд Трамп воцарился в Белом доме, Соединенным Штатам удалось раздуть небывалую истерию вокруг Северной Кореи. Никогда ни на кого не нападавшая КНДР, сама подвергавшаяся нападению США, столь умело превращена в источник абсолютного зла, что ни о чем другом речь и не идет. Риторика, доносящаяся из Белого дома, создает ложную иллюзию "нерушимого единства" региональных союзников. прежде всего - Японии и Южной Кореи.На самом деле ничего подобного нет и в помине. Лишь в официальных реляциях Белого дома янки стараются изобразить нежную дружбу между непримиримыми врагами, которыми сотни (если не тысячу) лет были японцы и корейцы. А сегодня старые обиды и счеты укрепляются еще и торговой конкуренцией. Оба государства слишком малы, перенаселены и бедны ресурсами - а свою продукцию вынуждены сбывать на достаточно узком рынке. На котором, после "Китайского дракона", с его дешевым ширпотребом, конкуренция и взаимное недовольство только усилилось.Но даже без Китая проблем между Сеулом и Токио столько, что ни о каком стратегическом партнерстве говорить не приходиться. Вплоть до конца 80-х - начала 90-х практически не было областей (кроме разве что спорта), в которых Южная Корея могла бы соперничать с Японией. Однако в последние четверть века, когда бурный экономический рост на полуострове привел к качественным изменениям, Сеул не только почувствовал уверенность в своих силах, но и припомнил Японии давние многовековые обиды.С тех пор Япония не перестает извиняться, а Южная Корея упорно заявляет, что этого недостаточно и Токио должно брать пример с Берлина. По принципу "платить и каяться". Японцы регулярно приносят извинения южным корейцам за период оккупации. Несколько лет назад они даже выплатили 8,9 млн долларов в качестве компенсации. Но, как говорил товарищ Сухов: "Восток, дело тонкое". Сеул регулярно сообщает, что извинения были принесены не в той форме, не по требованию и протоколу Сеула, а по собственной инициативе того или иного японского политика, не в то время и не в том месте. Самое же интересное резюме на очередные японские извинения - "недостаточно искренние".Очередным камнем преткновения южные корейцы избрали жертв сексуального насилия во время японской оккупации. Что интересно, Сеул смело взял на себя никем не делегированные права выступать от имени и без поручения КНДР и Китая. Южные корейцы требуют от японцев признать, что за годы Второй мировой войны около 200 тысяч женщин были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.Надо признать, налицо несусветная наглость. Совершенно очевидно, что и сама цифра взята с потолка, и выступать от имени КНР и КНДР, своих политических противников, Сеул не имеет в том числе и морального права. А уж выжившие жертвы предполагаемого насилия в самой Южной Корее сегодня исчисляются максимум десятками.Надуманность этих претензий хорошо видна в свете ранее достигнутых соглашения. Премьеры двух государств в декабре 2015 года договорились считать данные претензии урегулированными. Именно тогда Япония передала Южной Корее миллиард иен (8,9 млн долл) в фонд помощи жертвам насилия. Тогда же Токио в очередной раз принес официальные извинения за преступления против жителей Кореи во время Второй мировой войны.И невзирая на всё это, сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин снова и снова поднимает вопрос о сексуальных преступлениях японской военщины в годы оккупации полуострова. Снова выступая от лица всех корейцев, хотя никакого права на это КНДР ему не делегировала.Мало того, президент РК создал специальную комиссию по проверке заключенного ранее соглашения и заявил, что оно носило чисто политический характер, не учитывало интересов самих жертв насилия и всего корейского народа. Не далее как вчера, 9 января, глава южнокорейского МИДа Кан Гён призвала Токио прилагать усилия, "чтобы помочь жертвам насилия оправиться от нанесенных им душевных ран".Как все прекрасно понимают, это уже попытка раздуть пожар на ровном месте. Дело в том, что одновременно госпожа Кан Гён сообщила, что Сеул не намерен разрывать в одностороннем порядке заключенное в декабре 2015 года соглашение. Уникальная азиатская логика - соглашение в силе, но сверх него мы требуем ещё и ещё больше, выдвигая абсурдные требования."Жертвы насилия", "оправиться от ран". Красивые фразы, за которыми неприкрытое издевательство. Прошло почти 73 года с тех пор, как Красная армия вынесла японских оккупантов с Корейского полуострова, тем самым завершив Вторую мировую войну. Даже самым юным жертвам (скорее - теоретически возможным жертвам) сегодня под 90 лет и более. Всё, чем их можно утешить - извинения официальных лиц Японии и символические суммы компенсации. Япония это и сделала давным-давно.Тем не менее, сегодня 10 января, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, снова поднял тему сексуального рабства давних времен, обозначив её как одну из основных направлений своей работы в наступившем 2018 году."Проблема сексуального рабства в японской императорской армии будет разрешена лишь в том случае, если Япония принесет искренние извинения",- сказал президент.Удивительно, что не вспомнил о преступлениях "Отряда 731" - до 2013 года именно их преступлениями регулярно обосновывали свои претензии южные корейцы.Фактически, подобный подход Сеула к взаимоотношениям с Токио свидетельствует о том, что Южная Корея намерена и впредь занимать агрессивную атакующую позицию в отношениях с Японией. И проблема не в том, чтобы добиться от Токио очередных "искренних" извинений или ещё 10 млн долларов - Сеул хочет доминировать в регионе. А сексуальное рабство 75-летней давности - очередной предлог для давления на Токио. И далеко не единственный.Точно так же РК не перестает предъявлять претензии Токио в связи с "агрессивной политикой". И дело не только в санкционной войне, не утихающей между двумя государствами, но и в территориальных претензиях. РК контролирует крохотный архипелаг Токто, состоящий из нескольких крохотных островов общей площадью 0,188 кв.км. Если собрать их все воедино, получится квадрат 300 на 600 метров с хвостиком.Что важно - де-факто Токто контролируется как раз корейцами. И, тем не менее, именно южные корейцы предъявляют японцам претензии на то, что в утвержденной правительством Японии "Белой книге по обороне" Токто называется японским островом, принадлежавшем империи с 1905 года. И что? У японцев мания ссылаться на результаты той давней войны. У них пунктик, который можно понять и простить - то был последний настоящий расцвет Японии, не замаранный преступлениями времен Второй мировой.Фактически, набирающая силу Южная Корея проявляет явное нежелание искать с Японией точки соприкосновения. Наоборот, и совершенно сознательно, нагнетается антияпонская истерия, выдвигаются вздорные и мелочные обвинения, делается все возможное, чтобы максимально осложнить Японии жизнь.Когда в 2014 году World Service (ВВС) был проведен опрос, неожиданно выяснилось, что лишь 13 процентов японцев относятся к Южной Корее положительно. Зато отрицательно - 37 процентов. Аналогично (даже хуже) и с другой стороны - 15 процентов южных корейцев относятся к Японии положительно, а 79 процентов - отрицательно.И с тех пор отношения лишь ухудшились. Попытки США объединить Японию и республику Корея против "общего врага" фактически провалились. Прежде всего потому, что Япония отдает себе отчет в собственной неуязвимости - морской десант нереален и легко блокируется силами самообороны и американской авиацией, находящейся на базах в Японии, а примитивные северокорейские ракеты с любым видом боезарядов на самом деле сегодня легко уничтожаются существующими средствами ПВО. Были бы у КНДР тысячи ракет - другое дело. А против нескольких десятков многочисленные средства ПВО Японии и местных сил США вполне достаточно. Не стоит забывать и о том, что Япония единственная подвергалась ранее ядерным ударам. Сегодня в городах Хиросима и Нагасаки живут люди (и давно живут) - японских фаталистов даже Фукусима не испугала.Что до Южной Кореи, то и здесь не с кем объединяться против КНДР. Длящееся более полувека противостояние по 38 параллели не пугает и не утешает. В Сеуле прекрасно осознают, что никакие союзники и даже превентивные удары не спасут столицу РК - независимо от используемых боеприпасов и успехов сторон, столица РК перестанет существовать, а крохотное государство вбомбят в каменный век десятки тысяч единиц обыкновенной ствольной артиллерии и систем залпового огня. Омтатки же все равно спасут собственные вооруженные силы, поддержанные американской авиацией и флотом - 38 параллель останется на месте и будет разделять две руины одной страны.Отсюда неизбежный фатализм и нежелание в угоду интересам американцев мириться не просто с конкурентом, а с ненавидимой Японией. Надо признать, одинаково ненавидимой и в КНР, и в КНДР. Слишком уж изощренной было многовековое присутствие маленьких, но зело воинственных островитян на континенте. Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 145 Источник Похожие новости Индонезия : лакомый кусок для ИГИЛ Грузинский парадокс Трамп в пустыне

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