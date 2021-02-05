Секс за 100 тыс. грн на ратуше Ивано-Франковска: мэр объявил сбор средств на ремонт здания

Градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести «новую услугу на ратуше», а от вырученных средств провести ремонт здания.Мэр предлагает «штраф» в размере 100 тысяч гривен за «занятия любовью на фоне панорамы города».«Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн за занятием любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП Центр развития города и реакреации», — написал Марциникив на своей странице в Facebook, обнародовав фото видов с ратуши.В комментариях некоторые жители Ивано-Франковска возмутились предложением мэра, мол, это осквернение ратуши. Некоторые приняли идею градоначальника за шутку, даже просят «скидку» для студентов. А часть местных жителей приветствует инициативу Марцинкива.Отметим, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором пара занималась сексом на смотровой площадке ратуши. После чего жители Ивано-Франковска попросили освятить ратушу за «крамольную поведение».