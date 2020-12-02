Секс-скандал в Брюсселе расширяет границы: в списках "тусовщиков" нашли польских дипломатов

Громким скандалом обернулась запрещённая секс-вечеринка, которую вечером 27 ноября разогнала полиция в Брюсселе. В числе участников оказалось несколько дипломатов и депутат Европарламента. Кроме того, по сообщениям СМИ, после задержания при себе у тусовщиков оказались наркотики.

Одним из главных героев этой истории оказался представитель Венгрии, депутат Европарламента Йожеф Сайер. 59-летний политик признался, что присутствовал на мероприятии и извинился за произошедшее. В СМИ появилась информация, что депутат якобы был задержан при попытке бегства из бара. Говорится, будто он решил сбежать по карнизу, но зацепился и не смог.

Всем участникам "гэнг-бэнга" вменяется в вину нарушение карантина. Интересно, что бар, в котором проходило "мероприятие", находится буквально под носом у полиции.

Очевидно, скандал будет иметь продолжение: некоторые источники в соцсетях заявляют, что среди "тусовщиков" были также несколько видных дипломатов из Польши и Эстонии. Правда, их имена пока не разглашаются. Официальные источники эту информацию пока не подтвердили.



Фото: скриншот twitter.com/football_roos Фото: скриншот twitter.com/football_roos

Польшу и Венгрию в Европе считают самыми "гомофобными" странами, а сам Сайер является близким соратником венгерского премьера Виктора Орбана. Сайер был одним из тех, кто в 2011 году настоял на внесении в конституцию своей страны поправки о браке как союзе исключительно мужчины и женщины.

Впрочем, некоторые источники полагают, что облава на секс-тусовку стала лишь поводом - тем самым спецслужбы якобы хотят дискредитировать правительство Венгрии, которое наложило вето на бюджет ЕС. Это им уже удалось: стало известно, что после скандала Сайер подал в отставку.