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Секс-скандал в Брюсселе расширяет границы: в списках "тусовщиков" нашли польских дипломатов

02 декабря 2020, 15:10  •  130 • Политика
Секс-скандал в Брюсселе с участием депутата Европарламента от Венгрии Йожефа Сайера обрастает новыми подробностями и расширяет границы. По неподтверждённым пока данным, в списке участников пресловутой "вечеринки" оказались высокопоставленные дипломаты из Польши, а также Эстонии.
Громким скандалом обернулась запрещённая секс-вечеринка, которую вечером 27 ноября разогнала полиция в Брюсселе. В числе участников оказалось несколько дипломатов и депутат Европарламента. Кроме того, по сообщениям СМИ, после задержания при себе у тусовщиков оказались наркотики.
Одним из главных героев этой истории оказался представитель Венгрии, депутат Европарламента Йожеф Сайер. 59-летний политик признался, что присутствовал на мероприятии и извинился за произошедшее. В СМИ появилась информация, что депутат якобы был задержан при попытке бегства из бара. Говорится, будто он решил сбежать по карнизу, но зацепился и не смог.
Всем участникам "гэнг-бэнга" вменяется в вину нарушение карантина. Интересно, что бар, в котором проходило "мероприятие", находится буквально под носом у полиции.
Очевидно, скандал будет иметь продолжение: некоторые источники в соцсетях заявляют, что среди "тусовщиков" были также несколько видных дипломатов из Польши и Эстонии. Правда, их имена пока не разглашаются. Официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

Фото: скриншот twitter.com/football_roos
Польшу и Венгрию в Европе считают самыми "гомофобными" странами, а сам Сайер является близким соратником венгерского премьера Виктора Орбана. Сайер был одним из тех, кто в 2011 году настоял на внесении в конституцию своей страны поправки о браке как союзе исключительно мужчины и женщины.
Впрочем, некоторые источники полагают, что облава на секс-тусовку стала лишь поводом - тем самым спецслужбы якобы хотят дискредитировать правительство Венгрии, которое наложило вето на бюджет ЕС. Это им уже удалось: стало известно, что после скандала Сайер подал в отставку.

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