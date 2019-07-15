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Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ

15 июля 2019, 15:39  •  342 • Политика
В ЦНИИМАШ по подозрению в госизмене арестованы 77-летний научный сотрудник и его ученик. По данным СМИ, они под прикрытием грантов продавали на Запад секреты российских гиперзвуковых "Авангардов" и "Кинжалов".
В ЦНИИМАШ арестован ещё один сотрудник — 77-летнего Сергея Мещерякова подозревают в государственной измене.
Дело о продаже на Запад секретов российских гиперзвуковых ракет "Авангард" и "Кинжал" расследуется с 2017 года. Ранее уже были взяты под арест сотрудник этого же НИИ Виктор Кудрявцев и его ученик, начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Роман Ковалёв.
В ФСБ полагают, что учёные незаконно передавали информацию о секретных военных разработках бельгийским коллегам из Фон Кармановского института гидродинамики. Речь идёт о проектах, которые разрабатывались ещё в 2011-2013 годах, сообщает телеканал 360.
Обмен информацией был налажен в том числе по грантам от Евросоюза — при одобрении Минобрнауки.
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" находится на опытно-боевом дежурстве с декабря 2017 года. Носителями для гиперзвуковых ракет являются в том числе истребители МиГ-31.
Серийное производство "Авангардов" началось после серии успешных испытаний летом 2018 года. Первый полк гиперзвуковых ракет стратегического назначения будет сформирован во второй половине 2019 года.

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