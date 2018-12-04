«Секреты Керченского пролива»: Украинские журналисты заявили, что Киев необоснованно обвинил Россию

Украинские журналисты в материале «Секреты Керченского пролива…» сообщают: Киев идет против международного права, настаивая, что Россия в ходе инцидента в Крыму нарушила какие бы то ни было договоры. Нарушений не было, отмечают авторы материала, расшифровывая два «секрета».

Первый - локализация происшествия. Нарушение было совершено не в Керченском проливе. Приводятся данные справочника Международной гидрографической организации Limits of Oceans and Seas. Там границей между проливом и Черным морем является линия от мыса Такиль в Крыму (45°05′59″ с.ш.) до мыса Панагия на Таманском полуострове (45°08′25″ с.ш.) В ФСБ ранее предоставили поминутное описание произошедшего. В материалах говорилось, что украинские корабли получили первые предупреждения еще на подступах к закрытой территории - когда силы ВМС Украины были южнее линии. Другими словами, находились в водах Черного моря, говорят журналисты. Позже корабли зашли в пролив, а затем были вытеснены российскими кораблями.

«Все 3 судна были задержаны, когда пытались уйти, ссылаясь на украинско-российский договор 2003 года об использовании Азовского моря и Керченского пролива, - продолжают журналисты. - Но ведь на акваторию Черного моря, где и произошло нарушение, этот договор не распространяется!»

Второй «секрет» - сама украинская трактовка статуса Керченского пролива. Киев приводит норму о свободе судоходства в проливе. В то же время такая свобода не может быть абсолютной, особенно в местах, «проблемных для движения кораблей».

Так, в данном проливе она объективно ограничена из-за сочетания интенсивности судоходства с частыми неблагоприятными погодными условиями и с необходимостью следовать по узкому и мелководному каналу.

Именно схожие объективные обстоятельства и являются основанием для регулирования Германией судоходства в Кильском канале, а Турцией — на Босфоре и в Дарданеллах. Это регулирование предполагает и заблаговременное уведомление о проходе, и взимание лоцманского и маячного сборов. Например, маячный сбор за проход черноморскими проливами Турции составляет около 1000 долларов. И никто в мире такие условия не называет ограничивающими свободу судоходства.

На Украине в последние годы проход пролива регулировался приказом Министерства транспорта от 9 октября 2002 года «Об утверждении Правил плавания судов по Керчь-Еникальскому каналу». В них, например, говорилось, что информацию о намерении пройти канал капитан корабля подает Центру регулирования движения судов (ЦРДС) за 48 часов до подхода, повторно подтверждает за 24 часа и окончательно уточняет за 4 часа. Без предварительного уведомления проход не запрещался, но осложнялся: «В случае отсутствия информации о подходе или ее задержки разрешение на проход судном КЕК ЦРДС предоставляет, исходя из фактической обстановки в канале; лоцман предоставляется в последнюю очередь».

Кроме того, правила запрещали проход канала при скорости ветра свыше 14 м/с и в условиях ограниченной видимости, а также ограничивали скорость движения судов.

Действие этого документа Украина сейчас приостановила в связи с отсутствием у нее контроля над каналом. Но, как видно из описания инцидента российской стороной, сейчас в Керчи применяются те же правила о сроках предварительного уведомления. Ибо это практически стандартные правила, которые действуют и на Босфоре. Но проблема в том, что России надо по умолчанию ожидать нарушения этих правил украинским государством. Ведь судоходство в Керченском проливе регулируют хозяйственные структуры, подчиненные Керченскому порту, официально закрытому Украиной и являющемуся сейчас российским госпредприятием.

Приводят журналисты и другие "секреты". Весь список доступен на сайте Украина.ру.