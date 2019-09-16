Секреты интеграции? Лукашенко будет скандалить, а Россия постарается "все сделать правильно"

Москва и Минск якобы в шаге от перехода на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем. Как писал ранее "Коммерсант", реализоваться задумка может в январе 2021 года. В Кремле предпочли не делать скорых выводов. А президент Белоруссии Александр Лукашенко снова высказался о компенсациях Минску. Царьград рассказывает о ясном и в то же время непростом процессе интеграции.

Что за общие кодексы?

Процессы интеграции России и Белоруссии - не тайна. Работа проводится не первый год, и в целом Минск и Москва нацелены на завершение процессов. Однако сроки реализации задумки пока не приводятся. Сегодня же журналисты "Ъ" рассказали о неких деталях совместной работы.

Отмечается, что будут созданы единые налоговый и гражданский кодексы. Это произойдет в рамках частичного объединения экономик. Однако не стоит полагать, что это будет сразу. Ожидается, что объединение произойдет в 2021 году.

Белоруссия и Россия готовы унифицировать учет собственности, а еще полностью объединить банковский надзор (но будут сохранены при этом два центробанка). Помимо прочего, планируется ввод единого регулятора рынка нефти газа и электроэнергии. Самое примечательное здесь, что, как говорят эксперты, степень такой интеграции здесь будет намного выше, нежели в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление журналистов, отметил: сведения СМИ носят "сугубо предварительный характер", делать какие-то выводы рано. С другой стороны, действительно, "проделана очень серьезная работ с двух сторон". Лукашенко об объединении также упомянул, но мельком: в рамках выгодных для себя заявлений.

Позиция Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил эмоциональные высказывания на тему сотрудничества с Россией. Он настаивает, что Москва и Минск вернутся к обсуждению налогового маневра в нефтяной сфере. Лукашенко полагает, что Белоруссия должна получить компенсации. Россия, как известно, провела ряд переговоров на эту тему, однако нерыночные отношения Москву не устраивают. В целом же Минск и так получает ресурсы по минимальным ценам. Но... Лукашенко стоит на своем в публичных высказываниях.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи, - заявил Лукашенко, чьи слова цитирует БЕЛТА. - Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями".

По словам Лукашенко, вопрос маневра неоднократно обсуждался им с президентом России Владимиром Путиным, и, когда программа "совместных действий" будет утверждаться, к теме снова вернутся.

Свои задачи в условиях новых пошлин Лукашенко предложил решать таможне. В то же время добавил, что период придется пережить, хоть Минск и не намерен отступаться от вопроса компенсации.

Мнение эксперта

О процессе интеграции Царьград говорил с политологом Андреем Суздальцевым. Он напомнил, что план углубления интеграции подготовлен давно, и в целом это и есть начало экономической интеграции. С другой стороны, Суздальцев добавляет: даже с учетом 20-летнего сотрудничества оказалось, что ранее никакого плана интеграции не было. Да и текста-то, по сути, никто не видел.

"Мы им говорим: вот, надо как-то решить проблему открытия рынков и так далее. Лукашенко говорит: это нам большие расходы, дайте там миллиард, там два миллиарда компенсации, а лучше каждый год давайте. В итоге мы дошли до того, что белорусам в год даем 6-7 миллиардов. А были времена, когда до 10 миллиардов давали. Ну как давали? Разными льготами, разными преференциями, разными дотациями. Соглашались на низкие цены, по которым покупали нефть".

1 января 2019 года стало ясно, что "общая сумма уступок со стороны России составила 126 миллиардов долларов".

"Нормальная сумма, правда? - говорит эксперт. - Нам, конечно, немножко это надоело, и мы хотим чуть поменять авансовую систему на такую сдельщину. То есть что-то сделает Белоруссия в плане интеграции, какой-то ресурс получит. И учитывая то, что наличие дотаций и преференций - это как раз признак того, что никакой интеграции нет. Разве это интеграция? Ну как, например, дотировали бы друг друга Германия и Франция? Смешно, правильно?"

Суздальцев полагает, что Лукашенко будет требовать огромное количество ресурсов взамен своей подписи под планом.

"Я скажу так: Александр Григорьевич Лукашенко, во-первых, потребует за свою подпись, а он планирует подписывать где-то около 8 декабря этот план, он потребует за эту подпись огромные ресурсы. Компенсацию за налоговый маневр нашей нефтепереработки, цены за газ там на уровне Смоленска и так далее. Он будет скандалить. А дальше, что он подпишет - он ничего не сделает. А если мы откажемся ему помогать финансовыми ресурсами, поднимет скандал, мол, душим независимость в отдельных республиках. Что он делал неоднократно. И неоднократно добивался всего, чего хотел. Поэтому ни о каком совместном выполнении этого плана не может быть и речи. Это какой-то бесполезный разговор. Человек этот недееспособен, недоговороспособен. И он никогда на интеграцию с Россией, которую он считает такой же агрессией, как Украина, не пойдет", - добавил эксперт.

Суздальцев полагает, что Россия слишком доверяется документам, подписанным с партнерами, и верит в их незыблемость - "мы своеобразная страна". В то же время эти партнеры просто документы расторгают, как это случилось с США или Украиной. Россия же постарается "все сделать правильно", считает Суздальцев. Впрочем, ему кажется, что это не всегда верно и может породить кризис, в том числе в отношениях с Белоруссией.