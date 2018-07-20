Секреты гиперзвука: что известно о проводимых в структурах «Роскосмоса» обысках

ФСБ проводит обыски в двух структурах, входящих в «Роскосмос», — Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК). По информации СМИ, сотрудники этих компаний подозреваются в госизмене, в частности, в передаче иностранным спецслужбам секретной информации о гиперзвуковых проектах. Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин дал поручение оказывать содействие следователям. Директор ОРКК Дмитрий Пайсон отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия в помещениях Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

По информации издания «Коммерсант», в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 275 УК РФ «Государственная измена», следственная группа ФСБ проверяет работников двух входящих в корпорацию «Роскосмос» структур на причастность к намеренной передаче засекреченных данных о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

Примечательно, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и его центральное подразделение — «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове. К «Роскосмосу» формально отношения они не имеют, но сотрудничают с одним из предприятий космической госкорпорации — ЦНИИмаш.

В пресс-службе корпорации подтвердили RT информацию об обысках, отметив, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в курсе ситуации и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие.

Днём ранее Минобороны анонсировало начало серийного производства гиперзвукового комплекса «Авангард». Максимальная скорость его боевого блока будет превышать скорость звука в 20 раз.

На официальных сайтах самих институтов информации о приостановке деятельности нет.

По версии источников «Коммерсанта», информацию на сторону мог передать один из сотрудников ЦНИИмаш, регулярно общавшийся с Дмитрием Пайсоном.

Дмитрий Пайсон является одним из организаторов совместной рабочей группы по космическим технологиям, в которую входят представители «Роскосмоса», Европейского космического агентства и Евросоюза. Пайсон также является членом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики (IAA). До 2014 года работал в фонде «Сколково».

На официальном сайте фонда сообщается, что до прихода в «Сколково» Пайсон трудился в головном НИИ ракетно-космической отрасли, принимал участие в планировании и реализации стартап-проектов в сфере телекоммуникаций: занимался программно-целевым планированием космической деятельности, международным сотрудничеством и выработкой рекомендаций по развитию её институциональных основ, включая систему доведения результатов космической деятельности до конечных потребителей.

Также Пайсон участвовал в разработке и актуализации Федеральной космической программы, Стратегии развития ракетно-космической промышленности, курировал взаимодействие с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МФТИ, рядом других предприятий и организаций при проведении исследований по изучению и моделированию институциональной среды космической деятельности.

Комментировать обыски в институтах «Роскосмоса» Пайсон отказался.

«Я ничего не буду комментировать по сложившейся ситуации», — заявил он RT.

СМИ со ссылкой на источники отмечают, что в настоящий момент решается вопрос об увольнении Пайсона, документы могут быть подписаны в ближайшее время, а должность, которую он занимает, — упразднена.

В то же время некоторые источники опровергают возможный доступ Пайсона к секретной информации, касавшейся гиперзвуковых разработок. В частности, собеседник Интерфакса сообщил, что эксперт никогда не участвовал в совещаниях на эту тему и информацией не владел.