|
Секреты гиперзвука: что известно о проводимых в структурах «Роскосмоса» обысках
20 июля 2018, 21:09 • 147 • В России
ФСБ проводит обыски в двух структурах, входящих в «Роскосмос», — Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК). По информации СМИ, сотрудники этих компаний подозреваются в госизмене, в частности, в передаче иностранным спецслужбам секретной информации о гиперзвуковых проектах. Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин дал поручение оказывать содействие следователям. Директор ОРКК Дмитрий Пайсон отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
Проходная Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) РИА Новости © Максим Блинов
Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия в помещениях Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
По информации издания «Коммерсант», в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 275 УК РФ «Государственная измена», следственная группа ФСБ проверяет работников двух входящих в корпорацию «Роскосмос» структур на причастность к намеренной передаче засекреченных данных о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.
Примечательно, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и его центральное подразделение — «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове. К «Роскосмосу» формально отношения они не имеют, но сотрудничают с одним из предприятий космической госкорпорации — ЦНИИмаш.
В пресс-службе корпорации подтвердили RT информацию об обысках, отметив, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в курсе ситуации и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие.
Днём ранее Минобороны анонсировало начало серийного производства гиперзвукового комплекса «Авангард». Максимальная скорость его боевого блока будет превышать скорость звука в 20 раз.
На официальных сайтах самих институтов информации о приостановке деятельности нет.
По версии источников «Коммерсанта», информацию на сторону мог передать один из сотрудников ЦНИИмаш, регулярно общавшийся с Дмитрием Пайсоном.
Дмитрий Пайсон является одним из организаторов совместной рабочей группы по космическим технологиям, в которую входят представители «Роскосмоса», Европейского космического агентства и Евросоюза. Пайсон также является членом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики (IAA). До 2014 года работал в фонде «Сколково».
На официальном сайте фонда сообщается, что до прихода в «Сколково» Пайсон трудился в головном НИИ ракетно-космической отрасли, принимал участие в планировании и реализации стартап-проектов в сфере телекоммуникаций: занимался программно-целевым планированием космической деятельности, международным сотрудничеством и выработкой рекомендаций по развитию её институциональных основ, включая систему доведения результатов космической деятельности до конечных потребителей.
Также Пайсон участвовал в разработке и актуализации Федеральной космической программы, Стратегии развития ракетно-космической промышленности, курировал взаимодействие с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МФТИ, рядом других предприятий и организаций при проведении исследований по изучению и моделированию институциональной среды космической деятельности.
Комментировать обыски в институтах «Роскосмоса» Пайсон отказался.
«Я ничего не буду комментировать по сложившейся ситуации», — заявил он RT.
В то же время некоторые источники опровергают возможный доступ Пайсона к секретной информации, касавшейся гиперзвуковых разработок. В частности, собеседник Интерфакса сообщил, что эксперт никогда не участвовал в совещаниях на эту тему и информацией не владел.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 июля 2018, 09:09
|
16 июля 2018, 16:39
|
14 июля 2018, 12:39
|
17 июля 2018, 10:24
|
17 июля 2018, 08:24
|
14 июля 2018, 20:56
|
18 июля 2018, 07:39