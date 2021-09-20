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Секреты электронного голосования в Москве раскрыты ДИТ и "Лабораторией Касперского"
20 сентября 2021, 13:35 • 84 • Политика
Накануне завершилось трёхдневное электронное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. По данным на 8 часов 20 сентября, 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.
В этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, развитием блокчейна которой занимается "Лаборатория Касперского", реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса, говорится в официальном сообщении:
Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса проверили снова, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования.
По оценке специалистов "Лаборатории Касперского", время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания:
При этом в ДИТ Москвы подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможным в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчёта голосов данные.
Напомним, все детали голосования в России доступны в специальном разделе Царьграда "Выборы-2021".
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