Секреты британского правительства утекли "русским хакерам"? The Guardian сообщила о взломе

Очередной громкий взлом электронной почты на этот раз случился в Великобритании. Хакеры, как пишет газета The Guardian, неоднократно взламывали личную почту британского экс-министра торговли Лиама Фокса.

Издание сообщает, что речь якобы идёт о "русских хакерах", похитивших секретные документы, касающиеся торговых переговоров между США и Великобританией.

Источники газеты отмечают, что информация утекла именно с личного, а не с парламентского или министерского ящика. И это уже вызвало один важный вопрос к экс-министру: почему Фокс использовал незащищённые личные электронные письма для государственного бизнеса?

Любопытный момент: представитель экс-министра не стал комментировать информацию о взломе и похищении секретных документов, а кабмин официально так и не уточнил, о какой именно взломанной учётной записи идёт речь.