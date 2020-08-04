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Секреты британского правительства утекли "русским хакерам"? The Guardian сообщила о взломе
04 августа 2020, 12:50 • 75 • Политика
Газета The Guardian сообщила, что почтовый ящик британского экс-министра торговли Лиама Фокса якобы был неоднократно взломан "русскими хакерами". Злоумышленники, мол, похитили секретные документы, касающиеся торговых переговоров между США и Великобританией.
Очередной громкий взлом электронной почты на этот раз случился в Великобритании. Хакеры, как пишет газета The Guardian, неоднократно взламывали личную почту британского экс-министра торговли Лиама Фокса.
Издание сообщает, что речь якобы идёт о "русских хакерах", похитивших секретные документы, касающиеся торговых переговоров между США и Великобританией.
Источники газеты отмечают, что информация утекла именно с личного, а не с парламентского или министерского ящика. И это уже вызвало один важный вопрос к экс-министру: почему Фокс использовал незащищённые личные электронные письма для государственного бизнеса?
Любопытный момент: представитель экс-министра не стал комментировать информацию о взломе и похищении секретных документов, а кабмин официально так и не уточнил, о какой именно взломанной учётной записи идёт речь.
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