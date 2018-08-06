Секреты "Арматы": западные журналисты изучили защиту нового российского танка

То, что новый российский танк Т-14 на базе "Арматы" привлечет к себе внимание экспертов НАТО, стало ясно сразу после его участия в параде Победы на Красной площади в 2015 году.

И западные стратеги продолжают изучать по фотографиям его защиту и вооружение. Уже разобрали по частям доспехи боевой машины и пришли к выводу, что это комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", пишет журнал National Interest.

- Доступная информация о системе защиты "Арматы" скудна, но отдельные сведения, из презентаций и доступные в Интернете описания патентов дают представления о мощном оборонительном арсенале Т-14. Это настоящее секретное оружие! - пишет военный обозреватель The National Interest Чарльз Гао.

Как устроен новейший российский танк "Армата".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дальше автор рассказывает, о пассивной защите российской бронемашины.

"Все его средства защиты интегрированы в бортовой компьютер, который постоянно отслеживает угрозы и выбирает оптимальное средство для их нейтрализации. Летящие к танку снаряды и ракеты обнаруживают две фазированные активные решетки на боках башни. Они создают 200-градусное поле обзора и способны работать в активном и пассивном режимах. Во втором антенны, не обнаруживая себя, фиксируют любую активность в эфире - вплоть до коротких и слабых сигналов, издаваемых противотанковыми ракетами с радионаведением. Радар "Арматы" - импульсно- допплеровский, он тем лучше видит цель, чем быстрее та движется", - пишет Гао.

На броне танка иностранцы рассмотрели оптические датчики для обнаружения пусков ракет, и лазерного облучения от прицелов и дальномеров противника. Кроме того, броня "Арматы" покрыта радиопоглощающим материалом "Терновник", снижающим заметность танка на радарах. Другие технологии делают Т-14 незаметным для мин с магнитными взрывателями и ракет с тепловым наведением.

Гао пытается представить, как будет себя вести российский танк на поле боя. В частности, если по нему все же выпустят американские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Javelin.

"Если танк все-таки увидели и выпустили по нему ракету, начинает действовать "Афганит". На задней части башни Т-14 находятся две установки для запуска оптических и тепловых ловушек. После их срабатывания танк окутывает плотная дымовая завеса, блокирующая луч лазера, по которому наводятся многие современные ПТУР, а сработавшие в стороне от танка пиропатроны отвлекают на себя ракеты с тепловым и оптическими наведением - например, американские Javelin. Одновременно танковая система РЭБ ставит радиопомехи, мешая вражескому наводчику скорректировать полет уходящей от цели ракеты. Многие противотанковые комплексы используют спутниковую навигацию, но "Армата" глушит ее, даже не отвлекая свой экипаж от работы".

И немного об активной защите: "Если нейтрализовать угрозу не удалось, то "Афганит" переходит к активной обороне. Для уничтожения вражеских снарядов и ракет используются небольшие самонаводящиеся боеприпасы - они способны перехватить бронебойный снаряд, летящий со скоростью до 1,7 километра в секунду".

Гао отмечает, что пассивной и активной защиты российского танка вполне достаточно, чтобы его экипаж не отвлекался от поставленной боевой задачи и выполнил ее на "отлично". А еще советует инженерам НАТО сменить пушки, чтобы "можно было сражаться с русскими на равных". Известно, что российский танк вооружен 125-миллиметровым орудием нового поколения с цифровой системой управления огнем.

Кстати, "Афганит" - не первый отечественный КАЗ. До нее на башнях Т-55 была система "Дрозд" из 8 мортирок, которая несмотря на технологическую отсталость отлично зарекомендовали себя в Сирии. Старые советские танки, укомплектованные этой системой защиты уверенно противостояли американским ПТУР последнего поколения.