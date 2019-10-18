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Секреты американского спецназа достанутся русским из-за ошибки США в Сирии - СМИ
18 октября 2019, 17:09 • 113 • Политика
Курды выдадут секреты американского спецназа русским, и, как отмечают СМИ, информация достанется нашим специалистам из-за ошибки США.
Как известно, американские спецназовцы спешно покинули свои позиции в Сирии. Вместо себя оставили лишь сомнительные художества с нецензурной лексикой, понятные русским, и... собственные секреты, которые теперь могут попасть в руки российских спецслужб. Подобные заявления обсуждает "Утро.ру" со ссылкой на зарубежных экспертов. И действительно, Military Times подтверждают: вопрос раскрытия секретов США серьезно беспокоит Пентагон...
Дело еще и в том, что США на протяжении 5 лет делились с курдами секретной информацией, и теперь все говорит о том, что это было ошибкой. В том числе партнерам передавали тактические приемы, методы и технические особенности сбора разведывательных данных. А теперь, когда военная полиция России находится на бывших американских базах, Пентагон думает, как защитить тайны.
По версии источников изданий, курды, кроме всего прочего, могут сдать русским американских оперативников, которые работают на севере Сирии. В качестве доказательства опасений называют бомбежку собственной бывшей базы американцами. Официально сообщалось, что на базе уничтожили технику и боеприпасы, однако источники полагают, что истинной целью были секретные сведения. Ясно, что базу в Манбидже американцы оставляли в спешке, и приказ руководства "пришелся им не по душе", добавляют журналисты.
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