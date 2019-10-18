Секреты американского спецназа достанутся русским из-за ошибки США в Сирии - СМИ

Как известно, американские спецназовцы спешно покинули свои позиции в Сирии. Вместо себя оставили лишь сомнительные художества с нецензурной лексикой, понятные русским, и... собственные секреты, которые теперь могут попасть в руки российских спецслужб. Подобные заявления обсуждает "Утро.ру" со ссылкой на зарубежных экспертов. И действительно, Military Times подтверждают: вопрос раскрытия секретов США серьезно беспокоит Пентагон...

Дело еще и в том, что США на протяжении 5 лет делились с курдами секретной информацией, и теперь все говорит о том, что это было ошибкой. В том числе партнерам передавали тактические приемы, методы и технические особенности сбора разведывательных данных. А теперь, когда военная полиция России находится на бывших американских базах, Пентагон думает, как защитить тайны.