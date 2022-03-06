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Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте

06 марта 2022, 06:50  •  404 • Политика
Мария Максакова, рискуя получить до 15 лет лишения свободы, опубликовала ролик, позиционируемый как секретный разговор Путина и Шойгу. Объясняем, почему не стоит верить ни этому фейку, ни другим.
Мария Максакова - оперная певица, в прошлом депутат Госдумы, бежавшая из России на Украину и вернувшаяся, чтобы отсудить жильё у собственной семьи. Шлейф карьеры Максаковой говорит сам за себя. Однако в дни спецоперации России на Украине она начала публиковать откровенно фейковую информацию.
Например, в новоявленном досье Максаковой в Instagram появился ролик якобы с разговором президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу. Общий посыл - план России на Украине даёт сбой, поэтому, мол, собеседники говорят на повышенных тонах.
Во всей веренице комментариев к ролику нет ни одного с одобрением. "Смешная шутка" - это лучшее, что можно прочитать. В остальном пишут: "враньё", "какая чушь", "подстава", "даже голоса не похожи". Всё это, конечно, забавно, но накануне в России начал действовать закон, согласно которому фейки о ВС России становятся предметом уголовного расследования. И Марии Максаковой, появись соответствующее расследование, будет грозить до 15 лет лишения свободы.
Фото: www.instagram.com/mariamaksakova.

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