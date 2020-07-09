Секретный разговор Путина и Порошенко журналист оценил предельно коротко: "А-а-а-а-а!"

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач настаивает, что переговоры Путина и Порошенко состоялись в 2015 году. Однако до настоящего момента истинные детали беседы не раскрывались. В то же время тон экс-президента, а на тот момент действующего лидера страны Петра Порошенко показывает, что перед президентом России Владимиром Путиным он откровенно заискивает.

Например, Порошенко поздравляет Путина с 1 мая. А после, докладывая о ситуации в стране, добавляет, что справляется:

"Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что когда я пришёл - было непросто".

Порошенко сетует, что ему трудно решать экономические проблемы. А также говорит, что длинной очереди стать президентом Украины в стране не наблюдается. Поэтому, мол, он всё сам, всё сам... В то же время Путин отвечает, что не стоит говорить уничижительно о своей Родине, ведь "Украина интересная и красивая страна".

В завершение разговора Порошенко говорит, что жмёт руку Путину... Аудиоверсию разговора опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".

Ведущий и журналист Евгений Попов в своём Telegram-канале предельно коротко прокомментировал секретную беседу, написав: "А-а-а-а-а-а!".