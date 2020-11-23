Секретный "Минск": экс-глава офиса Зеленского заявил, что Путин получил предложение от Киева

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, отвечая на вопросы российской журналистки Ксении Собчак, призвал Россию "сделать шаг назад". Таким образом Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину.

Андрей Богдан признал, что Киев обманывал Россию. Не исполнял подписанные соглашения. И более того, не планирует реализацию Минских соглашений. После этого экс-глава офиса Владимира Зеленского заявил:

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей - это будет поступок сильного. Это будет победа".

"Шаг назад" в понимании Андрея Богдана - это подписание новых Минских соглашений. Более того, по словам Богдана, есть некий "алгоритм действий", который якобы предполагает, что соглашения могут быть переподписаны. Однако совершенно неясно, что это за алгоритм.

"Я не могу сказать..." - заявил спикер, сославшись на секретность.

Кроме того, Андрей Богдан добавил, что, по его сведениям, президент России Владимир Путин якобы получил послание от Киева, где речь уже шла о подобном алгоритме. Собчак уточнила, понимает ли Богдан под этим алгоритмом аналог Минских соглашений. На что экс-главы офиса ответил утвердительно.

Ксения Собчак отметила, что Киев уже несколько раз обманул Россию и лично президента Владимира Путина, подписывая и не выполняя соглашения. Богдан согласился с этим тезисом.