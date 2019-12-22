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Секретный протокол: Польша ответила на слова Путина о войне

22 декабря 2019, 13:24  •  107 • Война
Польский Институт национальной памяти опубликовал свой ответ на заявление президента России Владимира Путина относительно обстоятельств начала Второй мировой войны и о том, что польское правительство забрало некоторые земли Чехословакии, а позднее утратило контроль на большей части своей территории.
В этой связи в Варшаве отметили, что договор немецкого Рейха и СССР от 23 августа 1939 года — пакт Молотова — Риббентропа — содержал секретный протокол, в котором содержались положения о разделе территорий независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии.
«[Вячеслав] Молотов позвонил мне сегодня и заявил, что советские военные действия могут начаться раньше. Молотов просит точнее сообщить ему, когда можно будет рассчитывать на захват Варшавы [немцами]», — приводит НИП текст письма немецкого посла в Москве главе МИД Германии Йоахиму фон Риббентропу от 14 сентября 1939 года.
По словам польской стороны, через посла Германии в Москве Адольфа Гитлера информировали не только о дате начала агрессии СССР против Польши, но и о том, как именно она будет оправдана официальной пропагандой для всего остального мира.
«Советское правительство намерено мотивировать свои действия следующим образом: польское государство распалось и больше не существует. Советский Союз считает своим долгом вмешаться, чтобы защитить своих украинских и белорусских братьев», — указывается в комментарии Института текст сентябрьского сообщения немецкого посла в Берлин.
Как сообщает ТАСС, МИД Польши также опубликовал заявление, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий», - утверждает МИД Польши.
Ведомство добавило, что в 1930-е годы Польша якобы стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР.
«Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях», — говорится в заявлении.
На большой пресс-конференции 19 декабря президент России, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что Советский Союз – последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова — Риббентропа, названный по именам тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.
«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Владимир Путин. Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии.
Глава России также сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.
«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
По словам главы государства, СССР не был единственным государством, подписавшим соглашение с Германским рейхом. В 1934 году была подписана декларация о неприменении силы между фашистской Германией и Польшей.
В 1935 году был заключен договор между Великобританией и Германией. Согласно документу, озвученному Путиным, Лондон предоставил Гитлеру право иметь собственный военный флот, что было запрещено по итогам Первой мировой войны.
Также 30 сентября 1938 года была подписана англо-германская декларация Чемберлена (Артур Чемберлен — премьер-министр Великобритании с 1937 по 1940 гг.) и Гитлера. 6 декабря 1938 года была подписана франко-германская декларация, а 22 марта 1939 года — договор между Литовской республикой и Германским рейхом.
Договор о ненападении был подписан в конце августа 1939 года между народным комиссаром по иностранным делам СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К этому документу прилагался секретный договор.
В нем прописывалось разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. Таким образом в сфере влияния Германии оказалась западная часть Польши, а СССР получал контроль над восточными областями.
Вместе с тем польские власти, вспоминая о событиях тех лет, настаивают на том, что СССР, как и Германия, напал в 1939 году на Польшу.
В частности, глава страны Анджей Дуда заявил ранее на памятных мероприятиях, которые проходят в сентябре, что для Польши Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».
В этом году польские власти решили не приглашать на мероприятия российского президента Владимира Путина. В качестве объяснения этого решения представитель МИД республики Шимон Шинковский сказал, что Россия не получила приглашения, так как она не является членом НАТО и других организаций, члены которых присутствуют на памятном мероприятии.
Вместе с тем дипломат заявил, что Москва якобы не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».
В России отнеслись негативно к решению Польши. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, любые подобные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны либо Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия российской стороны. Он подчеркнул, что роль страны (как правопреемницы СССР) в завершении Второй мировой невозможно переоценить.

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