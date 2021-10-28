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Секретный проект заговорщика: Франция оказалась на грани госпереворота - Le Parisien

28 октября 2021, 07:30  •  85 • Политика
Экс-депутат Реми Дайе едва не устроил госпереворот во Франции. Le Parisien сообщает детали секретного проекта заговорщика по захвату Елисейского дворца.
55-летний француз, экс-депутат Реми Дайе и довольно "влиятельная фигура в кругах заговора" был обвинен 22 октября в терроризме. По информации газеты Le Parisien, Франция оказалась на грани госпереворота: согласно секретному проекту заговорщиков планировался "захват Елисейского дворца" с помощью многочисленных сторонников Дайе и "крупной военизированной организации".
"Любой парламентарий мог получить эксцентричное послание от недовольного гражданина в своем почтовом ящике, - говорится в публикации. - Неудивительно, что письмо, разосланное 12 апреля 2021 года нескольким депутатам и сенаторам, оказалось в корзине".
По информации СМИ, подписавший письмо Реми Дайе заявлял, что "республика больше не является доминирующей идеей", что "пора подвести итоги" и "народное свержение неизбежно" перед лицом "геноцидного" правительства. Возмущение политика власти вызвали тем, что предложили французам использовать "вакцину, которая убивает".
Следствие выяснило, что у Дайе оказалось много сторонников, а в его сеть входили также военные и жандармы в отставке. Переписка выявила не менее 36 "капитанов" в структуре, созданной экс-депутатом.
Помимо Елисейского дворца заговорщики планировали под прикрытием полицейских щитов и взрывчатки захватить также здания парламента, Минобороны и МВД, а ещё какой-либо телеканал.

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