Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного

Лучший в мире авианосец - "король океана", способный нести на борту до 40 самолётов и вертолётов. Именно такой получилась перспективная модель "Шторма", которая пока существует лишь на бумаге - в качестве инженерного замысла. Последний раз подробно о "Шторме" говорили в июле этого года. Теперь же об уникальном авианосце напомнил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, приводя его как один из примеров высокой инженерной мысли, которой пока не хватает рабочих рук для воплощения.

"Мы сейчас уже всё чаще задумываемся о строительстве хотя бы одного супернового авианосца. Проект такой уже есть. Уже даже ему придумали новое название - "Шторм". Он имеет такое кодовое название. Но если отчалит, если он будет существовать, то уже правильно будут называть "Маршал Жуков".

Впрочем, летом этого года сообщалось: несмотря на готовность проекта, контракт от Министерства обороны России пока не поступил. Тем не менее Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) был готов к работе над аванпроектом. Авианосец должен получиться лёгким, неатомным и смертоносным.

Как рассказал в интервью РИА Новости глава КГНЦ Павел Филиппов, водоизмещение нового корабля - порядка 40 тысяч тонн, общая стоимость проекта оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства с момента подписания договора до спуска на воду - пять лет. Интересно, что Филиппов не говорил название проекта, однако журналисты полагают, что речь идёт именно о "Шторме-КМ".

Есть и тяжёлый вариант - это атомный авианосец проекта 23000 "Шторм". Сообщалось, что корабль предназначен для выполнения задач в дальней океанской зоне и способен наносить удары по наземным и морским целям как собственным вооружением, так и самолётами авиакрыла. "Шторм" сможет находиться в плавании до 120 суток, развивать скорость в 30 узлов и нести до 90 самолётов и вертолётов. Важное ноу-хау - способность действовать в холодных широтах. Кроме того, именно на "Шторме" впервые установят электромагнитные катапульты, значительно упрощающие взлёт.

Строительство головного корабля, по оценкам специалистов, займёт от восьми до девяти лет, а обойдётся всё это в 350 миллиардов рублей. Правда, говорить о том, что тяжёлый авианосец - проект совершенно реалистичный, пока не приходится. Перспективы туманны, хотя проект, действительно, прекрасный.

Между тем, "Утро.ру" пишет, что что новый авианосец пока Минобороны не рассматривается как проект ближайшего будущего. Поскольку реализация - дорогое удовольствие.