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Секретный план Киева для Донбасса: "Тщательный анализ" обернулся громкими заявлениями секретаря СНБО

28 ноября 2019, 23:54  •  116 • Политика
Секретарь СНБО Украины сделал громкое заявление о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, но... оказалось, что план у Киева секретный. Ничего раскрывать не станут, таким образом, анонсированный "тщательный анализ" грозит превратиться в пшик.
Пять сценариев реинтеграции Донбасса разработаны на Украине. Именно с таким заявлением выступил в ходе конференции в четверг, 28 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Назвали конференцию "Прекращение огня и разведение войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты", и, если верить Данилову, для формулирования тезисов его службой проведён тщательный анализ.
По словам Данилова, чьи слова цитирует пресс-служба СНБО, все сценарии - "на пользу Украине". Однако... суть их не раскрывается. С другой стороны, Данилов отмечал, что следует создать гуманитарные коридоры на линии соприкосновения, которыми должны будут пользоваться украинцы, сегодня проживающие в ЛНР и ДНР. Стоит лишь добавить, что территории Данилов называет "временно оккупированными", из чего можно сделать вывод, что в целом риторика Киева не меняется.
"Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения", - сказал Данилов, добавив, что гуманитарные коридоры на сегодняшний день - главная цель.
В общем и целом, совершенно неясно, чего на самом деле хочет сегодня Украина и как она планирует заниматься реинтеграцией Донбасса. И Киев должен исполнять Минские соглашения. Но из сказанного теперь непонятно, будут они это делать или нет. На практике видно, что ничего не делается.
О феномене сегодняшней Украины ранее говорил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Шесть лет уже прошло с начала волнений на Украине, в результате приведших к госперевороту, - эту тему обсуждали в эфире программы "Время покажет", где ведущий Артём Шейнин отметил, что на протяжении всех этих лет его интересовал вопрос: что должно было произойти с головами, душами, сердцами людей, которые некритично от жителей России отличаются, что им должны были сказать, пообещать, как и чем зомбировать, чтобы так всё произошло с их державой.
Как объяснил замглавы ВРНС и основатель Царьграда Константин Малофеев, вероятно, причина в том, что украинцы живут без имперской идеи.
Отличие украинцев от нас только в этом, уверен он, в том, что первые живут без имперской идеи, выражающейся не в амбициях, а в колоссальной ответственности.
"Мне представляется, что украинцы - это русские без имперской идеи. Это вот абсолютно мы, если отнять нашу миссию, благодаря которой мы живём, пережили жуткие 90-е, когда из нас пытались делать Украину. Но прорастающая в нас ответственность за судьбу мира привела к власти Владимира Путина, и мы совершенно стали другими, чем в бандитские 90-е. А на Украине нет никакой веры в свою миссию, и там началась "свадьба в Малиновке" - кровавая, ужасная, с пожарами, горящими покрышками. И будет продолжаться", - отметил он.
Ведь что украинцы сами с собой делают? Не Россия, а именно украинцы развязали Майдан, дав старт последовавшим ужасным событиям в стране, пояснил он.
Потому, указал Малофеев, пока украинцы не вернутся в Россию, не станут тоже русскими с имперской идеей, какой была Украина в составе Российской Империи и Советского Союза, вакханалия, царящая в Незалежной, будет продолжаться.
"Новый олигарх будет сажать нового президента, старый олигарх будет заказывать нового олигарха, и это будет продолжаться всегда. Украинцы - это русские без имперской идеи", - констатировал замглавы ВРНС.

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