Воздушно-космические силы (ВКС) РФ продолжают уничтожать военные объекты террористических группировок в Сирии. Один из таких секретных объектов был разнесён в щепки, что стало мощным ударом по иностранным спецслужбам.

Одним из значительных ударов по иностранным спецслужбам в Сирии стало уничтожение узла связи, с помощью которого координировали действия бандформирований, базирующихся на северо-западе Сирии.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ разгромили в щепки ретранслятор, расположенный недалеко от Маарет-эн-Нууман, и уничтожили группу неёмников, охраняющих его.

Ликвидация происходила при помощи мощной авиабомбы ФАБ-500, сообщает "Русская весна".

Ранее ВКС РФ уничтожили ещё несколько подобных объектов иностранных спецслужб.