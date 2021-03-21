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Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам

21 марта 2021, 16:05  •  548 • В мире
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ продолжают уничтожать военные объекты террористических группировок в Сирии. Один из таких секретных объектов был разнесён в щепки, что стало мощным ударом по иностранным спецслужбам.
Одним из значительных ударов по иностранным спецслужбам в Сирии стало уничтожение узла связи, с помощью которого координировали действия бандформирований, базирующихся на северо-западе Сирии.
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ разгромили в щепки ретранслятор, расположенный недалеко от Маарет-эн-Нууман, и уничтожили группу неёмников, охраняющих его.
Ликвидация происходила при помощи мощной авиабомбы ФАБ-500, сообщает "Русская весна".
Ранее ВКС РФ уничтожили ещё несколько подобных объектов иностранных спецслужб.

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