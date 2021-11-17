Секретный экспорт в страны НАТО. Что поставляет Россия?

Казалось бы, санкции. Казалось бы, Россия - "страна-изгой", это декларируется большинством стран в блоке НАТО. Но... секретный экспорт из нашей страны в альянс растёт. Так что посылает Россия?

Итак, таможенная статистика показывает резкое увеличение экспорта товаров секретных категорий из России в страны НАТО. В лидерах оказались США и Чехия. К слову, ни одна из этих стран не замечена в лояльности к России. Более того, и США, и Чехия поддерживают санкции против нашей страны. Но, как видно, санкции санкциями, а собственные интересы важнее.

По информации РБК, США и Чехия оказались в лидерах по экспорту товаров скрытых категорий, имеющих код SSSS. То есть речь идёт о категории, под которую подпадают поставки оружия, самолётов, ядерных материалов и так далее.

Всего же в текущем году резко увеличили экспорт этой категории товаров из России сразу шесть стран НАТО. Об этом также говорят официальные данные таможенной статистики нашей страны. Помимо США и Чехии, в десятке списка экспортёров числятся и такие страны - члены Североатлантического альянса, как Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

"Что там русский Левша намудрил?"

Политический обозреватель Царьграда Александр Лукьянов, комментируя эту информацию, заметил, что эти страны "покупают технологии".

Разбирают технику и пытаются понять, что там русский Левша опять намудрил,

- пояснил свою мысль эксперт.

Он приводит простой пример.

"Выходит, допустим, новый самолёт. Су-853. Соответственно, Су-852 можно продавать иностранцам. Но в Су-853 задействована технология кувырка через голову в воздухе. Как правило, это доработанная технология из Су-852, - продолжает объяснять Лукьянов. - Допустим, те же американцы покупают небольшую партию Су-852 и привозят их в разные научно-технические центры по всей стране, где Су-852 разбирают до винтика, пытаются понять, на чём основана технология кувырка в Су-853, и делают противокувырковое оружие или дорабатывают для своей техники".

"Газ, пшеница, кукуруза... Изотопы. Хопа!"

Информация о растущем секретном экспорте из России в страны НАТО на самом деле не сенсация. Ранее строчки таможенной статистики Царьград обсуждал и с военным обозревателем "Комсомольской правды" Виктором Баранцом. Он, к слову, был настроен критически.

В беседе с Царьградом Баранец указал на аналогичную ситуацию с Украиной: "Несмотря на то что Украина находится в состоянии войны, тем не менее российское горючее щедрым потоком идёт на Украину".

"Война войной, а бизнес бизнесом", - заметил Баранец. Тем не менее он сомневается в том, что опубликованная информация соответствует действительности:

Они говорят, что половина этой военной продукции засекречена и имеет свои шифры. Тогда возникает вопрос: ребята, какие же вы крутые, если вы совершенно засекреченную информацию, засекреченные виды оружия, боевой техники и боеприпасов… как вы это установили? Вот это вызывает подозрение.

Что касается продукции, которую Россия якобы рекордными объёмами поставляет в Чехию, то нет никаких доказательств того, что это пушки и ракеты, а не, например, растительное масло, уверен военный эксперт.

Они специально путают, для накаливания ситуации, пишут: "Секретный экспорт вырос на 31% за первое полугодие". И тут же признаются: ведь к этому секретному экспорту, оказывается, относится не только военная техника. Внимание: газ, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, изотопы. Хопа!

По мнению Баранца, те, кто фабриковал этот сомнительный отчёт, даже не постарались узнать, какую долю из этого экспорта составляет продукция мирная, а какую - военная.

Баранец не исключает, что эту информацию - об огромных поставках чего-то секретного - чехам вбросили специально как провокацию: "Ребята, а вы давайте это кушайте, раздавайте, обращайтесь к Путину, что такое творится: мы недружественную страну накачиваем боевой техникой".