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Секретный доклад Генштаба Зеленскому: ВСУ готовят три котла
28 февраля 2022, 13:45 • 823 • Политика
ВСУ будут заблокированы в трёх котлах, таким образом, украинским военным в Донбассе нечего противопоставить. Так, если говорить коротко, выглядит секретный доклад Генштаба для Владимира Зеленского.
Военный корреспондент Олег Блохин поделился инсайдом о спецоперации России на Украине. Он коротко процитировал доклад Генштаба Украины, направленный президенту Украины Владимиру Зеленскому:
Официально информация не подтверждена. Однако в эфире ВСУ ранее действительно звучали панические сообщения.
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