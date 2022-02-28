Секретный доклад Генштаба Зеленскому: ВСУ готовят три котла

ВСУ будут заблокированы в трёх котлах, таким образом, украинским военным в Донбассе нечего противопоставить. Так, если говорить коротко, выглядит секретный доклад Генштаба для Владимира Зеленского.

Военный корреспондент Олег Блохин поделился инсайдом о спецоперации России на Украине. Он коротко процитировал доклад Генштаба Украины, направленный президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Генштаб Украины доложил Зеленскому о дальнейших перспективах: российские войска к завтрашнему дню должны завершить окружение группировки ВСУ в Донбассе. После этого она будет разбита на 2-3 котла и уничтожена.

Официально информация не подтверждена. Однако в эфире ВСУ ранее действительно звучали панические сообщения.