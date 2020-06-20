Секретные военные разработки США попали в объектив: Новейшие самолёты пролетали над пустыней

В Соединённых Штатах в объектив попали сразу две секретные военные разработки - Model 401 и Proteus. Эти кадры оказались в распоряжении издания The Drive.

Таинственные новинки американской военной авиации были замечены в небе с истребителем F-15D NASA, который перевозил под правым крылом некий объект.

Предполагается, что Model 401 и Proteus двигались, находясь в беспилотном режиме, либо управлялись с F-15D, передаёт Утро.ru.

Они летели над пустыней Мохаве в Калифорнии. Скорее всего, это осуществлялось в рамках военных учений. Американские ВВС, вероятно, стремились опробовать новые тактические связки.

Кроме того, на хвосте Model 401 были замечены некие ромбовидные приборы. Предполагается, что это могли быть особые датчики или радары, которые Пентагон таким образом мог тестировать.