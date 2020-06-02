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Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"

02 июня 2020, 00:55  •  68 • В мире
Американские СМИ опубликовали материал о секретных советских военных картах времён холодной войны, которые неожиданно оказались на вооружении у Госдепа. "Очень кстати, когда планируешь танковое наступление. Или оккупацию", - намекают западные специалисты.
В американском издании Wired появилась статья, рассказывающая о военных картах советских военных, которые после распада СССР через частных коллекционеров стали попадать на Запад.
Эти карты, кстати, снабжённые грифом "секретно", оказались очень полезными для американских специалистов. Оказалось, что это максимально точные карты, содержащие такие данные, как, например, грузоподъёмность мостов и типы заводов.
Таких деталей нет ни на одной западной карте, признаются картографы, - это настоящее хранилище данных, которых не найдёшь в компьютерах. Поэтому некогда секретными данными с удовольствием пользуются в Госдепе.
Как говорят специалисты, скупленные американцами ворованные советские карты незаменимы при планировании, например, танкового наступления или оккупации.

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