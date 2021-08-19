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Секретные сводки для Горбачева утекали к противникам СССР - ветеран КГБ

19 августа 2021, 10:30  •  482 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Генсек ЦК не пытался принять меры, несмотря на наличие детальной информации обо всех проблемах в стране
Экс-президент СССР Михаил Горбачев имел всю необходимую информацию о ситуации в стране и располагал полномочиями для урегулирования государственных проблем. Тем не менее, политик либо не мог, либо не желал защищать интересы социалистического строя. Об этом пишет Юрий Кобяков, возглавлявший в период с 1986 по 1988 гг. Второй отдел Пятого управления КГБ.
Секретные аналитические сводки готовились комитетом госбезопаности для главы государства ежеквартально. Материал собирали высококвалифицированные аналитики без малейших прикрас. Информация состояла о подробных положениях как о политическом, так и социальном, экономическом и культурном положении населения в стране. Документы указывали и на ошибки с недостатками в работе государственных структур. 
Тем не менее, пишет Кобяков, содержание секретных документов, предназначенных лично для секретаря ЦК КПСС, становилось известным для кругов, работавших в интересах других стран, которые были заинтересованы в развале советского строя, пишет URA.ru.
Исходя из проанализированного в КГБ всего объема информации, у властей отсутствовали основания полагать, что существуют объективные причины для развала Советского Союза. Существовавшие в те годы проблемы были весьма серьезны для страны, но, пишет Кобяков, не фатальны для судьбы СССР. Однако при конкретном условии – принятии высшим руководством и самим Горбачевым оперативных мер, нацеленных на стабилизацию. Такие меры не принимались.
"В августе 1991 г. Горбачев фактически всех членов ГКЧП просто сдал. А спустя некоторое время, в декабре, после позорного беловежского сговора, трусливо покинул президентский пост, тем самым без зазрения совести самоустранился от исполнения своей главной конституционной обязанности – защиты и сохранения СССР", – пишет Кобяков.
Сам Горбачев же обвинил ГКЧП в развале Советского Союза, заявив, что тех не устроил его "фундамент демократии".

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