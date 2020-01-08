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Секретные протоколы Запада

08 января 2020, 05:09  •  78 • Аналитика

Удивительные вещи происходят вокруг пакта Молотова – Риббентропа. До западных исследователей наконец-то дошло, что подобные пакты с Гитлером имели все европейские колониально-демократические державы, что это советско-германский договор о ненападении, а не о военном союзе для нападения на Польшу, как его изображают разного рода «национальные институты памяти», то есть официальные фальсификаторы истории, выполняющие политический заказ. Теперь они цепляются за его «секретные протоколы» о «разделе Польши».


Обычная европейская практика


В контексте того предвоенного времени секретные протоколы с Гитлером, писаные и неписаные (устные), на которые вызывающе публично намекала в то время западная пресса, имели все участники мирного Мюнхенского договора 1938 года западных колониальных демократий с Гитлером, предусматривающего раздел Чехословакии. Раздел и оккупацию Чехословакии Гитлером и Польшей можно вполне считать началом Второй мировой войны в Европе.



Основанием для этого послужил и пакт Гитлера – Пилсудского, Польша стала первой страной, подписавшей «пакт» с Гитлером в январе 1934 года, и он имел свои «секретные протоколы», утверждает ряд историков, в которых содержался план совместного «похода на Восток».

Эти польские «секретные протоколы» до сих пор не могут найти, Варшава отрицает их существование, но в архивах польского Генштаба обнаружены документы, свидетельствующие о германо-польских планах войны с СССР времён маршала Пилсудского. Факт большой личной дружбы Гитлера и Пилсудского общеизвестен, Адольф очень скорбел о смерти своего польского друга в 1935 году, и эта дружба диктаторов требует своего осмысления в контексте пропавших польско-германских «секретных протоколов».

Вообще, секретные протоколы были обычной практикой того предвоенного времени. Англо-польский военный договор, подписанный 25 августа 1939 года, имел свои секретные протоколы, в которых военным противником этого союза определялась Германия. Если приравнивать протоколы к договорам к самим договорам, то Англия причастна к нападению Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 года, поскольку объявила Германию своим противником в военном договоре с Польшей, и Гитлер и Генштаб его отдавали себе в этом отчёт…

После польской военной катастрофы в сентябре 1939 года Англия не выполнила свои договорные обязательства, бросив Варшаву на произвол судьбы. Ни Англия, ни Франция не имели тогда претензий к СССР, но согласились с её правом на укрепление своих границ с Германией. Уинстон Черчилль прямо сказал, что СССР принял единственно верное решение, отодвинув свои границы на запад в 1939 году. Поэтому исторически вопрос о «союзе Гитлера и Сталина» в 1939 году был закрыт в этом же году. Но польский Институт памяти, а затем и премьер-министр Польши объявляют нам сегодня польскую версию начала войны, говорят о «союзе Гитлера и Сталина». О чём это говорит?

«Новопилсудская» Польша


Мы имеем сегодня дело с «новопилсудской» Польшей, вернувшейся к наследию и завещаниям своего маршала Пилсудского, известного большой враждой к СССР-России. Любое улучшение отношений европейских столиц с Москвой вызывает приступы русофобии в Варшаве. Стоит канцлеру Германии Меркель только сказать о необходимости установления добрых взаимоотношений с Россией, в Варшаве сразу кричат, что это новый пакт Молотова – Риббентропа, который якобы привёл в своё время к разделу Польши. И никому там не приходит в голову, как они оскорбляют этим современные Германию и Россию.

Такая позиция Варшавы просто вынуждает Россию напомнить Варшаве о дружбе пана Пилсудского и Гитлера, Польши и Германии вплоть до совместного раздела с Германией Чехословакии. За это Черчилль и обозвал тогдашнюю Польшу «гиеной Европы».

В начале 1939 года Варшава осуществляет резкий поворот к военному союзу с Англией, а не с СССР. Поэтому СССР не был обязан защищать враждебную ему «пилсудскую» Польшу перед лицом Германии. После окончания войны Сталин проявил себя просто гуманистом в сравнении с Пилсудским, планировавшим уничтожение СССР вместе с Гитлером. Сталин возвратил Польше государственность, социалистическую, конечно, но другой у него не было. Подарить Польшу в качестве плацдарма США Сталину как-то не пришло в голову, в чём его обвиняют сегодняшние «институты памяти».

Интересно, что сегодняшний поворот Польши в сторону Америки в пику Германии и Франции повторяет поворот Польши в 1939 году в сторону Англии. Подняв на щит наследие Пилсудского, Варшава нацелилась теперь на Галицию, которая при Пилсудском была польской провинцией, и думает опереться в этом на США. И пытается помыкать Германией, выставляя ей новые счета за ущерб во Второй мировой войне. Если дело так и дальше пойдёт, тогда, пользуясь польским политологическим аппаратом, Польша придёт к своему очередному разделу.

В такой ситуации России и делать ничего не нужно, она просто не будет мешать Германии восстанавливать историческую справедливость, пострадавшую от Сталина. Нет преемственности Польши с социалистическим её периодом – нет и обязательств России по сохранению территориальной целостности Польши.

Казус Липски


Недавнее определение Владимира Путина польского посла Липски в Германии времён Пилсудского «антисемитской свиньёй» говорит о том, что Москва не будет больше терпеть польских оскорблений по поводу пакта Молотова – Риббентропа и официальную позицию Польши: «СССР напал на Польшу в 1939 году, как и Германия». Польские обозреватели правильно заметили, что Россия будет теперь обвинять Польшу в причастности к развязыванию Второй мировой войны. И не только Польшу, возможно.

Исторические вопросы – это всегда политика, и цитирование Путиным польского посла Липски по поводу «великолепного памятника Гитлеру в Варшаве» – это политика. Москва больше не будет спускать Варшаве и другим «партнёрам» их антироссийские исторические заявления, приравнивание Гитлера к Сталину и фашистской Германии к СССР. До сих пор Москва надеялась, что возобладает хотя бы здравый смысл и ограничивалась только общим осуждением западных «историков». Теперь Москва готовится давать в свою очередь оценки западным деятелям и деяниям, не стесняясь. Они же не стесняются…



Делать это достаточно просто: надо давать контекст тех исторических событий, который выбрасывают наши «партнёры», как в случае с послом Липски. Говорят, кто владеет историей, тот владеет сегодняшним днём. Вот сегодняшний наш день мы и отстаиваем, приводя факты с Липски в противовес сочинениям институтов национальной памяти. Подобных фактов в наших архивах много.
Виктор Каменев

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