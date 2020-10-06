|
Секретные переговоры Путина и Клинтона: Президента подвели американизмы
06 октября 2020, 05:10 • 11 • Политика
Путин жаждал рейтинга, но обломался. Зато Березовский был хороший. Портал "Медуза" в своём репертуаре. Есть такие представители морской фауны – медузы. Они относятся к кишечнополостным. Удивительно подходящее название выбрало себе сетевое издание, зарегистрированное в Латвии, но взявшее на себя тяжкую долю информирования России о доле её тяжкой. Почему подходящее? Очень просто. Канал выделения и у тех, и у другого одинаков – ротовое отверстие.
Автор:
Александр Цыганов
Не было выбора
Нет, ряд авторитетных СМИ публиковали проверенные данные о том, что "Медуза" получает иностранное финансирование. И является, таким образом, иноагентом. Но это низко, Хоботов! Мы пойдём другим путём. Представим себе, что там работают кристальной чистоты люди. Просто пекущиеся о благе России несколько особым путём. Через рот.
В данном случае предметом для распространения стала информация о том, что в США рассекречена стенограмма разговора 6 сентября 2000 года между тогдашним президентом США Биллом Клинтоном и недавно избранным президентом России Владимиром Путиным. Беседа касается судьбы затонувшей в августе 2000 года русской подлодки "Курск".
Вот эту стенограмму и излагает "Медуза". Правда, что сразу настораживает – излагает с оговоркою, что, дескать, даёт её через два перевода. Дескать, не судите строго, ежели какой косяк выявите.
Итак, Клинтон выражает сожаление. Говорит, что представил себя на месте Путина. И сетует: "Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики".
Можно представить себе, что чувствует Путин, только недавно принимавший у себя директора ЦРУ, прилетевшего в Россию с чрезвычайной скоростью. Чтобы сказать русскому президенту что? Мы не знаем. В отличие от американских варваров в России имеется культура доверительного диалога. И даже если диалог был не секретный, то всё равно для его обнародования запрашивается согласие второй стороны.
Впрочем, варварам и медузам такое усилие совести недоступно, а потому читаем: "Путин: Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".
Что можно извратить? Да всё!
А теперь просто решим каждый для себя: Путин мог так говорить? Русский человек с родным русским языком мог так говорить? Разумеется, нет. "В ловушке между вариантами", "парней", "спустил маленькую подводную лодку"… Это – американизмы. Это не русская речь. И уж Путин – точно так не говорит.
Есть другой перевод. "Я оказался перед выбором между плохим и ещё худшим. Некоторые говорили мне, что если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Но такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей".
По результатам официального расследования причиной аварии и гибели лодки стал взрыв в торпедном аппарате. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Как всё чудно меняется, не правда ли? И речь становится нормальной, и, главное, мысль, в ней заложенная, обрисовывается чётко и ясно: какая, к чёрту, пропаганда, ребята, когда людей надо спасать в первую очередь?!
Вот этим и отличается нормальное СМИ от "Медузы". Вроде бы и то, и то излагает информацию. Ртом. Или письменно, неважно. Но только у одного это действительно информация, а у "Медузы" – дефекация.
Ну, да что взять с кишечнополостного…
Что ещё мог и не мог говорить Путин
Дальше – круче. Владимир Путин робко, как гимназистка старшекласснику, признаётся весельчаку Клинтону: "Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на моё положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".
Это – Путин? Да он только что избран. Ему ещё четыре года до новых выборов! Какой такой рейтинг должен был его занимать? Да до такой степени, чтобы он делился своею обеспокоенностью по этому поводу с лидером США?
И что "нечто подобное" могло повториться? Потеря ещё одной подводной лодки? Или же речь шла о том, ради чего в авральном порядке прилетал шеф ЦРУ с личным посланием от американского президента? Из-за чего Россия получила потом ряд значимых финансовых преференций (в частности, списание американских кредитов) и кое-какие "ништячки" в технологиях? Из-за чего в Москве вдруг перестали интересоваться тем, что это за повреждения, с которыми американская подлодка "Мемфис" доползла до норвежского дока?
Вот это было бы логично. Да более того! Дальше там вообще всё прозрачно!
Процитируем само кишечнополостное издание:
"Путин: Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки… Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать".
Сегодня мы знаем, как оно всё выглядит по результатам официального расследования. Согласно этой версии, причиной аварии и гибели лодки стал взрыв в торпедном аппарате №4 перекисно-водородной торпеды 65-76А "Кит". Который вызвал общую детонацию в отсеке. Какая двухметровая дырка, родные? Не было о ней речи в официальной версии! Правда, о ней говорили подводники. На неё указывали аналитики, разглядевшие её на останках "Курска". Но формально её нет. И вот теперь мы узнаём, что она таки была! Вот только Владимир Путин ради сохранения мира на Земле не мог признать с высоты своего поста, что – и главное, кто – сотворил эту дыру в теле русской подлодки. И он намекает Клинтону: видишь, Билли, мы знаем всё, но мы молчим. И пытаемся спустить на тормозах. Иначе сам понимаешь: получается нападение вражеской субмарины на нашу. Неспровоцированное. С гибелью наших моряков. Это ведь казус белли, правда, Билли?
И кто же это поднимал шумиху?
У медузы, как известно, мозгов нет. Есть рот для дефекации. И вся поверхность тела как система выделения. Потому она с радостно высунутым языком кричит: ребята, это мы кричали, наши! "2 сентября 2000 года в эфире телеканала ОРТ (сейчас – Первый) вышел последний выпуск программы Сергея Доренко. Он был целиком посвящён гибели "Курска": Доренко резко раскритиковал действия Путина во время спасательной операции. После этого журналиста отстранили от эфира и уволили", – говорит издание. И дальше привязывает к этой истории тогдашнего владельца ОРТ олигарха Бориса Березовского, от которого из Кремля потребовали "передать в течение двух недель в управление государству контролируемый мной пакет акций ОРТ". Причина такого предложения – "недовольство тем, как ОРТ освещало события", связанные с аварией подлодки "Курск".
И что? А то, что завершение этой мысли и всего материала таково: "Березовский заканчивает письмо тем, что передаст свои акции "в управление журналистам и другим представителям творческой интеллигенции". В реальности они оказались под контролем государства".
Итог, стало быть такой. Путин – плохой. Никого не спасал, маленькую лодку не спускал, заботился только о своём рейтинге да отнимал акции ОРТ у хорошего Березовского. А Березовский был хороший, отдавал акции – вообще-то государственного, в Советском Союзе ещё созданного, – канала журналистам. Делайте выводы, мол, сами.
Сделали. Дефекация ртом. Природа "Медуз".
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2020, 16:15
|
04 октября 2020, 10:05
|
01 октября 2020, 06:00
|
03 октября 2020, 16:40
|
02 октября 2020, 02:10
|
02 октября 2020, 21:25
|
29 сентября 2020, 19:10