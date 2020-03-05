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Секретные переговоры Путина и Эрдогана продлились почти три часа. Но это только начало

05 марта 2020, 20:35  •  140 • Политика
Путин и Эрдоган провели встречу за закрытыми дверями. Продлились эти секретные переговоры три часа, но это только начало большой беседы.
Открытая часть переговоров Путина и Эрдогана заняла лишь несколько минут. Президент России первым взял слово:
Вы просили - мы готовы начать вот так, с глазу на глаз, разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь находятся.
Кроме того, президент России выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, добавив, что "за это время и сирийские военные пострадали". Кроме того, президент России напомнил, что в момент известного удара сирийской авиации по боевикам никто не знал, что в группе радикалов есть и турецкие инструкторы.
Эрдоган заверил: он заинтересован в переговорах. А также добавил, что Россия и Турция сохраняют партнерские отношения. Дальше двери для журналистов закрылись - началась секретная часть встречи, даже без делегатов.
Началась встреча примерно в 14:00. А около 17:00 журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов сообщил:
"Закончились переговоры Путина и Эрдогана с глазу на глаз. Переговоры по Идлибу продолжаются теперь с участием делегаций".
Добавим, целой серией политических публикаций - часто пропагандистского характера - отметились турецкие журналисты накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Это и рассказы о нищете в России, и опусы о вине русских в гибели турецких военных в Сирии, и даже легенды о коронавирусе. Но факты оказались ещё печальнее. За несколько часов до начала переговоров выяснилось, что прокуратура Турции намерена оправдать пятерых фигурантов дела об убийстве Андрея Карлова - бывшего посла России в Турции. Поворот в резонансном деле произошёл на фоне обострения событий в Сирии, где турецкие военные часто действуют на стороне боевиков.

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