Секретные материалы: как решение раскрыть полностью доклад Мюллера может повлиять на внутриполитическую борьбу в США

Суд в Вашингтоне постановил передать в конгресс полную версию доклада Роберта Мюллера и всех связанных с ним материалов о результатах расследования предполагаемого сговора штаба Дональда Трампа с Россией. По словам конгрессменов, это решение демонстрирует законность процедуры импичмента Трампа и даёт им новые аргументы для обвинений президента. Ранее другой суд постановил раскрыть конфиденциальные финансовые документы Трампа. Конгрессмены также обвиняют президента в намерении использовать Министерство юстиции в качестве «средства для осуществления политической мести». По словам экспертов, противостояние исполнительной и законодательной власти США набирает новые обороты, но до отставки главы Белого дома ещё далеко. Тем не менее взаимные обвинения и попытки использовать в своих интересах механизмы правосудия усиливают разногласия в обществе.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приветствовала решение американского суда, обязавшего Белый дом до 30 октября передать конгрессу неотредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» и все материалы по расследованию.

«Решение, принятое сегодня окружным судом округа Колумбия, — это очередной удар по попытке президента Трампа поставить себя выше закона, — говорится в заявлении Пелоси. — Это важнейшее судебное решение подтверждает, что конгресс уполномочен раскрывать правду американскому народу».

Американский конгресс уже несколько месяцев пытается получить доступ к неотредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего предполагаемый сговор между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Напомним, что ещё в марте были обнародованы результаты расследования. Сговора между Россией и Трампом не нашли, однако Мюллер затруднился дать ответ на вопрос, препятствовал ли президент осуществлению правосудия.

В апреле была опубликована отредактированная версия доклада. Министерство юстиции США пояснило, что это было сделано в том числе по соображениям национальной безопасности.

Легализация импичмента

Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерри Надлер заявил, что решение суда равнозначно признанию законности проводимой демократами процедуры импичмента Трампа.

«Взвешенное решение суда признаёт тот факт, что расследование по вопросу импичмента полностью согласуется с Конституцией и решительно отвергает ложные заявления Белого дома об обратном, — подчеркнул конгрессмен. — Информация относительно большого жюри присяжных, ознакомиться с которой палате представителей мешал Белый дом, сыграет крайне важную роль в нашей работе».

В постановлении судьи Берил Хауэлл, в частности, говорится о том, что для начала расследования в рамках процедуры импичмента вовсе не нужно формальное голосование по этому вопросу в палате представителей, на чём ранее настаивал Дональд Трамп.

Ранее в рамках открытых расследований против Трампа противники президента США заявляли о намерениях изучить не только возможные связи главы государства с Россией, но и его финансовые документы.

Однако после того как в сентябре начал раскручиваться скандал вокруг предполагаемого давления Трампа на президента Владимира Зеленского, демократы решили форсировать события — и Нэнси Пелоси официально объявила о начале процедуры импичмента президента по этому эпизоду, в котором президент якобы превысил свои полномочия. Позднее Трампа также пытались обвинить в попытках использовать помощь иностранных государств для продвижения личных интересов.

Не оставили противники Трампа и попыток найти на него компромат по другим аспектам его деятельности. В начале октября суд в Нью-Йорке обязал главу Белого дома раскрыть прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу — младшему финансовые и налоговые документы за восемь лет.

Сторона защиты подала апелляцию, утверждая, что глава государства защищён иммунитетом от подобных разбирательств. По словам адвоката Трампа Уильяма Консовоя, президента нельзя подвергнуть уголовному преследованию, «даже если он застрелит кого-то на Пятой авеню». Однако судьи скептически восприняли такие заявления.

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера

© Jonathan Ernst

Как отметил в разговоре с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, на самом деле «решение какого-то суда ничего не прибавляет и не убавляет» в шансах на импичмент президента США.

«Самое главное, что палата представителей должна выдвинуть против Трампа конкретное обвинение. Однако сейчас никакой конкретики нет», — заявил эксперт.

В свою очередь, доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин подчеркнул, что постановления американских судов, которые довольно часто пытаются отменить решения исполнительной власти, как правило, продиктованы симпатиями самих судей.

«Судьи в США так же пристрастны, как и американские политики. В данном случае мы видим пример именно этого, — заявил в беседе с RT Домрин. — Судьи, о которых идёт речь, назначались администрацией демократов: или Обамой, или Клинтоном».

По словам эксперта, судебное решение, обязывающее администрацию Трампа передать конгрессу секретные материалы по расследованию комиссии Мюллера Белый дом попытается обжаловать в Верховном суде. Кроме того, демократы вряд ли смогут извлечь что-то из этих документов, которые и так уже изучили чуть ли не под микроскопом, полагает Домрин.

«Больше беспокоит другое решение суда: касательно того, что не надо проводить всеобщее голосование по вопросу инициирования импичмента. Ранее для начала процедуры импичмента, как это было в случаях Никсона и Клинтона, проводилось именно голосование палаты представителей. Хотя сейчас демократы обладают большинством в палате представителей, они не уверены в том, что все конгрессмены от Демократической партии поддержат такую инициативу. Но на их сторону встал суд. С моей точки зрения, это нарушение американской Конституции», — подчеркнул эксперт.

«Орудие мести»

Между тем активная расследовательская деятельность противников Трампа может обернуться против них самих. Накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Минюст США переквалифицировал административную проверку обстоятельств начала работы комиссии Роберта Мюллера в полноценное уголовное расследование.

Джерри Надлер и другой сторонник импичмента Трампа — председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф — заявили, что Минюст становится орудием мести в руках Трампа.

«Эти сообщения (если они правдивы) — повод для новых опасений, что Министерство юстиции при генпрокуроре Барре лишилось независимости и превратилось в средство для осуществления политической мести президента Трампа», — говорится в заявлении политиков.

These reports, if true, raise profound new concerns that the Department of Justice under AG Barr has lost its independence and become a vehicle for President Trump’s political revenge. https://t.co/0xxZ8se4Yp via ⁦@nytimes⁩ — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) October 25, 2019

Напомним, ещё в мае генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему начать проверку обстоятельств, при которых стало возможным начало расследования Мюллера. В частности, под вопросом оказалась законность организованной ФБР в 2016 году слежки за штабом Трампа. Сам Барр называл действия американских спецслужб в отношении Трампа шпионажем. В свою очередь, Дональд Трамп призывал посадить причастных к слежке в тюрьму на длительные сроки за госизмену.

Уильям Барр

© Tom Brenner/Reuters

Стоит отметить, что в начале октября Трамп обвинил в госизмене Адама Шиффа и Нэнси Пелоси. Он заявил, что их нужно подвергнуть импичменту, а 25 октября написал в Twitter, что его адвокатам «следует подать в суд на демократов и хитрого Адама Шиффа за мошенничество».

My lawyers should sue the Democrats and Shifty Adam Schiff for fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

По мнению Михаила Синельникова-Оришака, каждый ответный ход Трампа может быть использован его противниками против него.

«Никому не нравится, когда его пытаются отстранить от должности, каждый пытается сопротивляться, но любое сопротивление можно квалифицировать как злоупотребление служебным положением», — считает эксперт.

Симптомы болезни

24 октября глава сенатского юридического комитета республиканец Линдси Грэм внёс на утверждение сената резолюцию с осуждением процесса импичмента, начатого демократами. Грэм и поддержавшие его сенаторы-республиканцы (50 человек) потребовали проведения голосования по вопросу импичмента в палате представителей. Также они заявили, что конгресс должен сформулировать конкретные обвинения в адрес Трампа и предоставить ему право назначить защитника, который будет представлять его на всех слушаниях, касающихся импичмента, предъявлять доказательства, а также вызывать и опрашивать свидетелей, как и располагающие большинством демократы.

Акция протеста конгрессменов-республиканцев против импичмента Трампа

© Alex Wroblewski/Getty Images/AFP

В тот же день республиканцы в палате представителей взяли штурмом зал, где должны были проходить закрытые слушания по импичменту Трампа. Конгрессмены требовали гласного рассмотрения показаний свидетелей, которых вызывают в конгресс руководители комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. В результате показания заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лоры Купер начали слушаться с задержкой в пять часов.

По мнению Александра Домрина, скандалы вокруг попытки импичмента Трампа — это «проявление болезни американского политического класса», когда обе стороны начинают в открытую использовать правовые механизмы в качестве инструментов политической борьбы.

«Это доказательство того, что мифическое правовое государство, которое якобы существует в США, является фикцией, — считает политолог. — Это признак того, что американское общество не очень здорово».

В то же время, по словам Михаила Синельникова-Оришака, не стоит ожидать, что противостояние сторонников и противников Трампа в коридорах власти приведёт к внутриполитическому взрыву в США.

«Это нормальная конкурентная среда. Если кто-то полагает, что американцы выйдут на вооружённое восстание, то этого не будет», — уверен политолог.