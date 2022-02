Секретные файлы. Как врут о переговорах Путина и Макрона • 196 • Политика Западные СМИ возлагают ответственность за кризис вокруг Украины на Россию и Путина, хотя виноваты в нём Киев и его покровители-англосаксы. Некоторые "шишки" достаются и Франции в лице её президента Макрона – за попытку продемонстрировать остатки своего великодержавия, решить благодаря Украине внутриполитические задачи и нежелание плясать под дудку исторических врагов. Царьград представляет секретные файлы в расшифровке – говорим то, что стесняются сказать другие, расставляя акценты. "Полезные и содержательные", по словам Владимира Путина, переговоры в Кремле с Эммануэлем Макроном продолжались почти шесть часов, в течение которых президент Франции "мучил" президента России "вопросами, гарантиями, вариантами решения". А тот, безусловно, предлагал визави свои. Для того, чтобы Макрон ознакомил с ними тех, от кого, собственно, и зависит принятие решений – американцев. Ну и, конечно, довёл кое-что до сведения Киева, с которым напрямую Москва вроде бы не общается. То, что столь долго и конкретно обсуждали Макрон и Путин, настолько серьёзно, что об этом, безусловно, не скажут раньше времени широкой публике. Но спокойно дожидаться этого момента хозяева западных СМИ, конечно, не стали. Окружающая переговоры атмосфера таинственности, подогретая сознательно поднятой на Западе истерией насчёт "неизбежности вторжения" России на Украину, которая захватила даже самых последних, обычно не интересующихся политикой обывателей, – самая благодатная почва для спекуляций. Чтобы и сорвать хайп с вытекающей отсюда монетизацией и лишний раз информационно надавить на Россию. Расшифровывая эти секретные файлы наших оппонентов, Царьград начинает свою игру в слова. Британцы Всех переплюнула лондонская Financial Times, разразившаяся претендующей на инсайд статьёй "Франция говорит, что Владимир Путин движется к деэскалации кризиса вокруг Украины". Подвох заключается уже в самом заголовке – спокойствие вокруг Украины зависит, дескать, только от Путина. Подразумевается, что он создал этот кризис и сам же может его урегулировать, что не так. Итак, ссылаясь на "источники" во французской делегации, FT утверждает, что после переговоров с Макроном Путин приблизился к деэскалации кризиса. Президент России якобы согласился воздержаться от ведения военных действий, не предпринимать "новых военных инициатив", начать более широкий диалог о перемещениях русских войск. В частности, французские чиновники-де заявили, что "соглашение может предполагать отвод русских частей из Беларуси уже в этом месяце после завершения крупных совместных учений" и оно должно привести к организации новых встреч в рамках "структурированного диалога о коллективной безопасности". Здесь трюк заключается в том, что после завершения 20 февраля совместных с Белоруссией манёвров "Союзная решимость – 2022" участвующие в них войска (около 30 тысяч человек) должны вернуться в места дислокации – не жить же им в поле? Этот объективный и естественный процесс FT вместе с некими французскими чиновниками намерены выдать за победу Запада, прежде всего Макрона, и "уступку" со стороны Путина. FT, чтобы её не обвинили в пиаре Макрона в ущерб другим западным лидерам, не удержалась также от байки насчёт того, что во время ужина президенты пили вино, произведённое на винограднике, который фигурировал в "расследовании" Алексея Навального о "дворце Путина". Чтобы придать больший вес своему "инсайду", газета написала, что Россия пока "не подтвердила" заключение сделки. Уж точно, не подтвердила. Напротив, это враньё было оперативно опровергнуто Кремлём. "Financial Times, конечно же, написала неверно", – заявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Да, между лидерами обеих стран "установились очень конструктивные и действительно содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом". Да, Франция председательствует в настоящее время в Евросоюзе, и в Москве считают это "очень важным". Но лидерство в НАТО Парижу не принадлежит, "в этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране". "О каких сделках может идти речь?" – вопрошает Песков, разоблачая стремление Парижа набить себе в глазах мира цену и выдать за собственные достижения естественный ход вещей. Пресс-секретарь Путина повторил, что "ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи". Поджигательская роль в украинском конфликте Британии очевидна – это и массированные поставки Украине оружия, отправка туда спецподразделений и наёмников, фабрикация самых чудовищных фейков в информационной, вернее, дезинформационной войне против России. Поэтому даже такая, казалось бы, наиболее далёкая от всего этого газета, как The Guardian, пытается принизить результаты встречи двух президентов, которые, "похоже, не достигли прорыва в ходе переговоров", которого, как выше отмечалось, никто и не ожидал. Есть у неё камешек и для французского президента: непонятно, как челночная дипломатия Макрона может удовлетворить требования России исключить членство Украины в НАТО, сохраняя при этом политику "открытых дверей" альянса, которая является, по его же словам, "экзистенциальной для Европы". Американцы The New York Times делает новость из того, что "президент Путин заявил, что готов продолжать переговоры по поводу требований России о безопасности в Восточной Европе", о чём сама Москва не устаёт повторять, и что "свою пятичасовую встречу с французским лидером он использовал, чтобы и дальше заставлять мир теряться в догадках относительно его намерений". Прекрасно! Россия уже несколько месяцев колотит во все западные ворота и с помощью громкоговорителей оповещает мир о своих намерениях обеспечить безопасность для всех, делает достоянием гласности проекты соответствующих соглашений и договоров с США и НАТО, но Запад по-прежнему делает вид, что ничего об этом не знает. А его СМИ продолжают дурачить на этот счёт своих читателей. Газета невольно признает, что русскому президенту, этому "заядлому геополитическому тактику", удалось заставить западных лидеров обратить определённое внимание на опасения Москвы относительно расширения НАТО, "но далеко не ясно, будет ли такого внимания достаточно для удовлетворения Путина". Некоторые аналитики опасаются, – нагнетает The New York Times, – что его занятия дипломатией в последние недели на самом деле призваны выиграть больше времени для окончательной подготовки вторжения. Хотя реальность совершенно обратная – это Запад вовсю использует "мирное наступление" России для накачки по "воздушному мосту" Украины огромными партиями современного "летального" оружия, боеприпасами, чтобы подтолкнуть русских воевать с русскими. Короче, как справедливо подметил Джордж Оруэлл, "война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила". Поскольку речь идёт об американской газете, то от неё досталось не только русскому президенту, но и Макрону. Французский президент демонстрирует, дескать, слишком большое желание прислушиваться к требованиям Путина: Макрон ничего не сделал для того, чтобы развеять такие опасения, заявив журналистам перед переговорами, что "финляндизация" Украины – это "одна из рассматриваемых моделей". В публикации объясняется, что такой сценарий будет попросту означать, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Россия сможет оказывать значительное влияние на её политический выбор. Какой ужас! Хотя украинцы, наверное, были бы совсем не против жить так, как в Финляндии. МИД России исчерпывающе ответил на вброс Запада об Украине Издание Politico просто уничтожает Макрона, изображая его жертвой Путина: "После пятичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным почти не осталось сомнений, что Эммануэль Макрон вошёл в берлогу медведя – и его растерзали… То, что Макрон не ответил на различные провокационные заявления Путина, заявив о твёрдой позиции Франции и ЕС – например, о том, что Россия незаконно вторглась и аннексировала Крым, – напомнило провальный визит в Москву в прошлом году главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, который мужественно стоял рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, критиковавшим ЕС как "ненадёжного партнёра"... Путин, со своей стороны, не выглядел травмированным. Наоборот, он использовал пресс-конференцию после встречи, чтобы перейти в наступление, снова и снова излагая свои претензии к НАТО и Украине". Подлог здесь заключается в том, что речь идёт не об обращении Путина с Макроном, которого он принимал со всевозможной вежливостью, как друга – на "ты", а об ответах русского президента на враждебные вопросы западных журналистов в ходе пресс-конференции. Каков вопрос, таков и ответ. Макрон это прекрасно понимал, поэтому и не вмешивался. Возможно, он надеется на какой-то результат, чтобы предъявить его дома и переизбраться на теме "спасения" Украины и Европы, а эти жалкие пропагандисты могли испортить его игру. Европейцы В Германии, где вообще нет свободных СМИ, самое популярное в стране благодаря вульгарщине издание Bild сосредоточилось на длинном столе, за которым из-за ковида сидели переговорщики, и их якобы "ледяных взглядах". Это просто смешно. "Немецкая волна" (DW) представляет дело так, что Путин "пообещал" Макрону "воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины", как будто это президент России его раздувает, а не англосаксы. DW процитировала слова Макрона о переговорах: "Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза конфликта вокруг Украины и открыть новые перспективы". Президент Франции не сказал, что на тормоза должна нажать Россия, но читателей "Немецкой волны" хотят уверить именно в этом, раз это Путин якобы эскалирует ситуацию. А как же иначе, если статья называется "Макрон хочет наставить Путина на путь мира"? Германия не хочет раздуваемой США и Британией войны на Украине, от которой пострадает почти так же, как и Россия, но правду при этом DW написать не может. Поэтому читаем: "Макрон дал понять, что получил от Путина ответы на многие свои вопросы, которые теперь хочет передать президенту Зеленскому во вторник в Киеве. После этого он планирует встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, который к тому моменту вернётся из США. Затем Макрон хочет снова поговорить с Путиным – по телефону". И Шольца своего приплели, который, увы, во всём поддакивал в Вашингтоне поджигателю войны Байдену, думая больше о себе, чем о своей стране. Французская Le Figaro поддерживает и поднимает на щит своего президента, который "любит рисковать, но никогда не сдаётся, даже если сталкивается с непреодолимыми препятствиями". Сегодня речь идёт о будущем Украины, о безопасности Европы. И о международном престиже Эммануэля Макрона за несколько недель до президентских выборов, – пишет газета. При этом Le Figaro назначает Путина – а не англосаксонских покровителей Киева – виновником чреватой войной напряжённости вокруг Украины. А Макрона делает миротворцем, который выступил с инициативой "деэскалации" и предложил Путину пути выхода из кризиса – найти некий "коллективный ответ во имя общей пользы". С претензией на правду газета пишет: Саакашвили в суде перевернул флаг Украины и рассказал тайну Эммануэль Макрон был рад, что по крайней мере определил "темы сближения" со своим русским коллегой. Но пока Владимир Путин остаётся хозяином игры. В Москве часто военная сила побеждает дипломатию. И иногда таким политикам, как Эммануэль Макрон, не удаётся преодолеть подобные реалии. Остаётся лишь добавить от себя: ох уж эти злобные русские! И Париж они захватывали, и Берлин, доведя Гитлера до самоубийства, а Наполеона – до ссылки. "Агрессия" у русских, видимо, в крови. Делаем выводы Происходящее прокомментировал Царьграду член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев: Мы сейчас видим, как Запад ведёт очень жёсткую, беспринципную, геббельсовскую информационную войну против России. И вот это нагнетание истерии и провоцирование войны, в которой должны погибнуть, ну, наверное, десятки тысяч украинцев и русских, стравливание двух родственных народов – это тоже часть этой войны, информационной. И здесь лицемерие, подлость и ложь Запада превосходят даже то, что делали в ведомстве Геббельса. То есть они ученики, достойные нацистов. Поэтому они и поддерживают нацистов на Украине. Сейчас комментировать Financial Times, наверное, бесполезно. Нужно ждать каких-то реальных шагов от НАТО. Что ж, лучше и не скажешь. Что с того? Вот в таком мире, собственно, мы живём. На этот счёт есть хорошая русская поговорка насчёт волков, которую приводить не буду – все и так знают. Вывод из этого очевиден: нам их не переврать. Поэтому следует спокойно, но подготовившись, делать то, что должно, и будь что будет. Ну и, конечно, видеть и не лениться разоблачать их враньё. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

