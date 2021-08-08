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Секретные документы: Япония никогда не отказывалась от плана войны с русскими

08 августа 2021, 14:10  •  126 • Политика
ФСБ впервые рассекретила документы, где говорится, что Япония никогда не отказывалась от планов войны с русскими. Даже после соглашения с СССР принципиальная расстановка сил не поменялась.
Доказательства подготовки японских военных к войне с СССР впервые опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Согласно этим секретным документам, японские оппоненты никогда не отказывались от планов войны с русскими.
Подготовка к войне велась с 1938 года. Японцы проводили разведку боем. А, как рассказал в ходе допроса последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада, именно в тот год был отдан приказ "частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".
Эти части были дислоцированы на границе с СССР, в Маньчжурии. Военным отдали приказ оценить подготовку русских. В результате боёв, которые длились две недели, Красная армия победила. В 1940 году в Берлине был подписан Тройственный пакт, где Германия, Италия и Япония договорились о формировании ядра агрессивных государств. На какое-то время после подписания в 1941 году договора о взаимном нейтралитете между Москвой и Токио наши границы были защищены, однако принципиально расстановки сил это не поменяло.
Япония не просто готовилась к войне с русскими, но и продумывала планы применения бактериологического оружия. Предполагалось, что только так можно одолеть сурового русского противника. И тут стоит подчеркнуть, что ещё в 1928 году Женевский протокол запретил использование такого вооружения. То есть военные действия, помимо всего прочего, планировалось вести ещё и бесчестным способом.

Что это значит?

Япония никогда не отказывалась от плана войны с русскими. И в 1945 году, когда в распоряжении СССР оказались неоспоримые доказательства вероятности применения против нас бактериологического оружия, Японии была объявлена война. В конечном счёте капитуляция Японии была безоговорочной.

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