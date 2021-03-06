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Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов

06 марта 2021, 19:30  •  141 • Политика
В деле о крушении MH17 появились секретные документы. Голландские журналисты настаивают, что отправили запрос собственному правительству, и полученный ответ ещё больше их насторожил. Теперь авторы материала уверены, что правительство чего-то боится.
По мере слушаний по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17, технический эксперт Юрий Антипов продолжает делиться деталями собственного расследования причины авиакатастрофы. В одном из последних материалов он предпринял попытку рассказать, чего боится Запад в резонансном деле.
Юрий Антипов уверен, что в распоряжении Нидерландов есть материалы, которые касаются дела MH17, но они не раскрываются. Фактически они засекречены, рассказал эксперт в беседе с представителем интернет-портала "НьюИнформ". Причём ссылается Антипов даже не на собственный анализ, а на информацию из нидерландского же источника - RTL Nieuws, где прозвучало обвинение в адрес правительства страны в сокрытии документов по делу об авиакатастрофе.
В секретной части материалов содержится некая переписка государственных служащих. По словам авторов заметки, опубликованной в Нидерландах, в обращении к правительству они просили рассекретить данные, но получили отказ без объяснения причин.
Юрий Антипов считает, что эти документы скрывают, поскольку они "могут пролить свет на настоящие причины трагедии":
"Суд себя и так полностью дискредитировал, но сейчас он дискредитирует себя и в глазах самих голландцев, а это очень важный момент. Сами голландцы начинают требовать правды, в том числе и от собственного правительства, которому было выгодно скрывать правду", - добавил Антипов, напомнив, что российской стороне, которую пытаются обвинить в катастрофе по надуманным причинам, только на руку ошибки правительства Нидерландов. Особенно в ситуации, когда следующие слушания состоятся совсем скоро, а именно 15 апреля.

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