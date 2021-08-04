Секретные документы об эсминце Defender потерял несостоявшийся посол НАТО. СМИ назвали имя

СМИ назвали имя чиновника, который несколько месяцев назад потерял секретные документы об эсминце Defender на автобусной остановке. Им оказался Ангус Лэпсли, которого должны были назначить послом Великобритании в НАТО, но пока не стали.

Спустя месяц стало известно имя чиновника, который потерял на автобусной остановке секретные документы об эсминце Defender, в которых в том числе были сведения о передвижениях судна в Чёрном море.

Имя этого чиновника рассекретили СМИ со ссылкой на источники. Им оказался 51-летний Ангус Лэпсли, которого из британского МИД временно прикомандировали к Минобороны Великобритании.

Но и это ещё не все детали. По информации газеты The Times, Лэпсли должны были назначить послом Великобритании в НАТО, но после инцидента с забытыми секретными документами пока не стали. Как после подобного скандала чиновник вообще умудрился сохранить работу, - большой вопрос.

"Источники в правительстве заявили, что назначение сейчас маловероятно, но есть шанс, что он будет "реабилитирован", - пишут СМИ.