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Секретные документы об эсминце Defender потерял несостоявшийся посол НАТО. СМИ назвали имя
04 августа 2021, 09:20 • 111 • Политика
СМИ назвали имя чиновника, который несколько месяцев назад потерял секретные документы об эсминце Defender на автобусной остановке. Им оказался Ангус Лэпсли, которого должны были назначить послом Великобритании в НАТО, но пока не стали.
Спустя месяц стало известно имя чиновника, который потерял на автобусной остановке секретные документы об эсминце Defender, в которых в том числе были сведения о передвижениях судна в Чёрном море.
Имя этого чиновника рассекретили СМИ со ссылкой на источники. Им оказался 51-летний Ангус Лэпсли, которого из британского МИД временно прикомандировали к Минобороны Великобритании.
Но и это ещё не все детали. По информации газеты The Times, Лэпсли должны были назначить послом Великобритании в НАТО, но после инцидента с забытыми секретными документами пока не стали. Как после подобного скандала чиновник вообще умудрился сохранить работу, - большой вопрос.
"Источники в правительстве заявили, что назначение сейчас маловероятно, но есть шанс, что он будет "реабилитирован", - пишут СМИ.
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