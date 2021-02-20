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Секретные документы Лондона попали к русским: Скандал назвали "обычной практикой"
20 февраля 2021, 21:20 • 37 • Политика
Секретные документы Лондона попали к русским. Так, утекли сведения МИД Великобритании, доказывающие участие ведомства в спонсировании русскоязычных СМИ. Политолог Александр Асафов назвал данный скандал "обычной практикой" для Объединённого Королевства.
Политолог, журналист Александр Асафов в комментарии для Царьграда высказался по поводу утечки информации британского МИД.
Об этом ранее сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она указала, что в интернете оказались данные, подтверждающие, что МИД Великобритании с помощью посредников финансирует отдельные СМИ в других государствах и координирует их деятельность.
Это касается, в частности, и русскоязычного сегмента. Так, дипломат упомянула о связях внешнеполитического ведомства Лондона с "Медузой" и "Медиазоной".
Асафов обратил внимание, что прямая цензура в СМИ и фактически ручное управление изданиями для реализации политических интересов и задач не являются чем-то новым для Объединённого Королевства.
Он добавил, что в связи со всем этим не стал бы рассчитывать на какой-то внятный ответ Лондона по поводу слива данных. Для британцев подобные медиакампании - не давление на СМИ, не нарушение свободы слова, а обычная работа.
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