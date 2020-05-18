Секретные данные жителей России под угрозой? Депутат Земцов рассказал о рисках

Депутат Госдумы Николай Земцов в беседе с Царьградом пояснил, почему группа коллег, и он в том числе, просят внести правки в проект закона о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Ранее мы уже рассказывали о позиции доктора юридических наук Игоря Понкина, который уверен, что принятие нормы в нынешнем своём виде создаст "условия и предпосылки для причинения серьёзного ущерба национальным интересам Российской Федерации". Николай Земцов добавил, депутаты наблюдают, как проект закона пытаются рассмотреть и принять в спешном порядке. И это настораживает.

"Законопроект требует широкого обсуждения, парламентских слушаний, общественных слушаний, работы с экспертами. И мы не можем понять, зачем такая спешка. Никакими обстоятельствами вот этой пандемии, коронавирусной инфекции он не обусловлен. То есть это никак не связано. Нам хотелось бы обсуждения. Потому что речь идёт об очень важных вещах", - сказал Земцов.

Депутат пояснил, что законопроекте речь идёт об объединении баз данных. Насколько это безопасно? Земцов рассказал о вероятных рисках:

"Мы знаем, что за достаточно небольшие деньги можно приобрести на чёрном рынке разного рода информацию. Утечки продолжаются. Утечек очень много. Даже абсолютно секретные базы продаются. И более того, существует возможность облегчения такой работы для наших недругов, для стран, которые с удовольствием воспользовались бы, если бы все сведения о человеке были соединены. Очень много вопросов. И непонятная спешка".

Вносимые депутатами поправки нацелены на то, чтобы продолжить дискуссию вокруг законопроекта. Такая дискуссия даст возможность найти ответы на целый ряд вопросов, причём беседы должны проходить с привлечением журналистов, а после объяснить происходящее гражданам. Примеры вопросов депутат перечислил:

"Кто эти сисадмины, которые будут владеть этой абсолютно секретной информацией? Если бы это были офицеры спецслужб, той же ФСБ. Но понятно, они служат, у них есть звания, допуски, секретность. Потом, они давали присягу. И, в общем-то, вся их работа связана с хранением государственной тайны. А вот кто будут эти сисадмины, которые станут хранить эту информацию, объединенную базу в том числе?" - спросил Земцов.