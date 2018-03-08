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«Секретное задание Голливуда»: как спецслужбы подчинили себе киноиндустрию США

08 марта 2018, 19:10  •  117 • В мире
В эфире RT прошёл премьерный показ фильма о связях Голливуда с ЦРУ, ФБР и Пентагоном. Киноленту под названием «Секретное задание Голливуда» снял Шон Стоун — сын известного режиссёра Оливера Стоуна. Сам мэтр также принял участие в съёмках. Кто из актёров сотрудничает с ЦРУ, сценарии скольких американских блокбастеров переписали под давлением спецслужб и при каких загадочных обстоятельствах в США погиб известный сценарист — в фильме Шона Стоуна.
 
Reuters
 

Первая часть фильма Шона Стоуна «Секретное задание Голливуда» повествует о связях между американской киноиндустрией, политиками и спецслужбами. Тысячи голливудских сценариев регулярно подвергаются цензуре. Среди них есть сценарии к таким известным фильмам, как «Операция «Арго», «Сделано в Америке», «Чёрный ястреб», «Миссия невыполнима 3».

В списке прошедших цензуру можно увидеть даже невинную «Битву пирожных» — телевизионное шоу, в рамках которого повара выпекали капкейки. Пентагон напрямую его редактировал.

Создатели фильма также рассказывают, что связывает дочь Барака Обамы Малию и Харви Вайнтштейна, Хиллари Клинтон и Кэти Перри, а министра финансов США Стивена Мнучина — с фильмами о людях Икс и «Аватаром».

  • Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн
  • © Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Одним из ключевых эпизодов первой части становится расследование странного исчезновения в 1997 году американского сценариста Гэри Девора. Он пропал сразу после того, как завершил работу над сценарием об истинных причинах вторжения США в Панаму. Позже его нашли мёртвым, без кистей рук. В фильме жена Девора объясняет, почему считает следствие по делу о расследовании причин его смерти фальшивым.

Во второй серии больше внимания уделено секретным данным прошлого века. Авторы фильма рассказывают, что связывало спецслужбы и Джона Форда, Мерилин Монро, Уолта Диснея и Джимми Стюарта, исследуют действия возможной организованный группы педофилов внутри Голливуда, раскрывают схемы агентов ФБР по подсаживанию известных музыкантов на наркотики и рассказывают о том, как секретные лаборатории США учились манипулировать человеческим страхом на фильмах «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока.

Первая часть фильма уже доступна для просмотра в эфире и на сайте документального канала RTД. Вторая серия выйдет в эфир 13 марта.

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