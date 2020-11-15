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Секретное совещание Путина началось с признания: "Владимир Владимирович, мы вас боимся"
15 ноября 2020, 23:30 • 133 • Политика
Секретное военное совещание у Владимира Путина началось с признания министра обороны Сергея Шойгу. Владимир Владимирович, мы вас боимся", - поведал член кабмина.
Телеканал "Россия 1" опубликовал репортаж, посвящённый секретному военному совещанию, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Ряд вопросов касался ядерного оружия, поэтому в режиме видеоконференции заседание было невозможно провести. И всех участников привезли в президентскую резиденцию.
При этом перед началом встречи произошел курьёз. Дело в том, что участников заседания отодвинули от главы государства. Однако он это заметил и поинтересовался, почему так: его боятся или "берегут".
Скорее всего, речь идёт о банальных мерах предосторожности, связанных с пандемией.
Ранее военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин поведал в интервью РИА ФАН, что попытка напасть на Россию завершится катастрофой для всей американской нации. Да, США пытаются надавить на Москву, нарастив активность у российских границ, но такая стратегия бессмысленна.
"Это также попытка втянуть Россию в гонку вооружений, потому что, когда ты стращаешь кого-то, оппонент пытается защититься. Ведь чем больше полётов, тем больше нужно самолётов, больше керосина, больше лётчиков, чтобы противостоять нападкам США", - пояснил эксперт.
В таких условиях российская сторона не должна поддаваться на провокации, ибо ей есть чем ответить в случае необходимости. И в Пентагоне это понимают.
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