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Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?

09 декабря 2021, 12:20  •  392 • Политика
Прошедшие на днях закрытые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена заставили весь мир гадать, о чём шла речь и к чему удалось прийти? Политолог Геворг Мирзаян высказал свою версию: не исключено, что президенты готовы заключить секретное соглашение.
Войны не хочет ни Россия, ни США, но чтобы её избежать, странам придётся решить немало накопившихся проблем - так считает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. В интервью Радио "Комсомольская правда" он рассказал о переговорах Путина и Байдена, а также высказал предположения, о чём беседовали лидеры двух держав.
Он полагает, что оба президента пытались совместно решить, как избежать войны, но при этом получить максимальную выгоду. Именно это и подразумевается под термином "красные линии", о которых часто говорит Путин.
В принципе, договориться о том, где пролегают эти "красные линии", несложно, считает Мирзаян. Проблема лишь в том, что эти договорённости невозможно зафиксировать документально: Байден не имеет права подписывать публичный документ. Он будет означать, что Россия имеет право вето на увеличение стран - членов НАТО, а это невозможно.
Как вариант, Кремль и Белый дом могут заключить секретный договор, предположил политолог. Но для Байдена это большой риск, поскольку Путин тогда сможет "шантажировать" американского лидера.

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