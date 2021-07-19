Секретное смс американского генерала: "Взять Донецк"

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" опубликовал видео, где бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказывает о плане США по захвату Донецка.

По словам Михаила Саакашвили, о дерзких планах США в 2014 году он узнал из смс-сообщения, полученного от возглавлявшего тогда ЦРУ и руководившего Центральным командованием вооружённых сил США генерала Дэвида Петреуса. Последний является "самым выдающимся генералом из живых, который выиграл афганскую и иракскую кампании", отметил Михаил Саакашвили.

"Он мне направил тогда длинную эсэмэску, я был на севере штата Нью-Йорк на каком-то празднестве. Он сейчас, говорит, A, B, C, D, по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", - рассказал бывший губернатор Одесской области.

Он отметил, что переслал сообщение Петру Порошенко, но реакции не получил.

"Это было после Славянска. Я всё переслал Порошенко - ноль реакции! Ну хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение", - заключил Михаил Саакашвили.