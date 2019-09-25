Секретное послание Путина странам НАТО разобрали на цитаты. Какой цугцванг подготовили США?

Президент России Владимир Путин направил лидерам стран НАТО и другим международным партнерам послание, где говорил о необходимости ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионов мира ракет средней и меньшей дальности. О содержании послания публично не говорили, однако текст, как пишет "Коммерсант", оказался в распоряжении журналистов.

Собеседник издания из числа тех, кто прочитал послание, заявил, что НАТО "не рассматривает предложение Москвы всерьез", поскольку исходит из того, что Россия подобные ракеты на своей территории уже разместила. Как бы там ни было, из текста Путина следует простая истина: Москва вполне готова доказывать свою правоту, в том числе, посредством верификационных мер.

На условиях анонимности

Источник журналистов настаивает, что послание было написано и отправлено на условиях анонимности. Получателями помимо стран НАТО стали ведущие страны мира, в том числе, Китай. Отдельно Владимир Путин обратился к главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", - поясняют журналисты.

Путин напоминает партнерам, что Россия не будет размещать ракеты до тех пор, пока это не станет делать Америка. США стоило бы взять на себя аналогичные обязательства, о чем партнерам российские представители говорили неоднократно. Однако пока "встречной заинтересованности не наблюдаем", подчеркнул Путин. Потому теперь президент России обращается к международному сообществу с просьбой поддержать усилия Москвы по сохранению стабильности в мире. Такую стабильность вполне мог бы гарантировать мораторий на развертывание ракет наземного базирования, аналогичный тому, который уже объявила Россия.

Даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах, подчеркнул Путин. Вопрос лишь в том, хотят ли это делать наши международные партнеры.

Почему мы вновь говорим о ракетах

США вышли из Договора о РСМД 2 февраля этого года, заявляя, что Москва нарушала свои обязательства и в соглашении о ракетах не хватает Китая. Тут сразу два промаха.

Доказательства нарушений со стороны России так и не были предоставлены. Зато США сразу показали, что и не думали соблюдать договор. Поскольку сразу после выхода были испытаны ракеты, созданные в нарушение пунктов соглашения. Стало ясно, что работу над ними вели еще в период действия соглашения. Что касается Китая: в Пекине неоднократно давали понять, что соглашение о РСМД - не самый интересный для них документ. Да и в России скептически относились к идее.

Позиция России неоднократно была донесена до США. Москва призывает подумать о международной безопасности и не обострять отношения. Кроме того, отмечается, что США пытаются втянуть страны мира в новую гонку вооружений. Впрочем, эти попытки понятны, поскольку Штаты уже понимают: созданные в России образцы вооружения наметили пропасть между Москвой и Вашингтоном, догнать российских инженеров будет невозможно.

Сегодняшнее послание Путина, таким образом, стало еще одной попыткой протянуть руку США в безвыходном положении. Но согласятся ли страны мира вместе противостоять Штатам?

Мнение эксперта

США ждет ассиметричный ответ на недавние испытания ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказывал военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Кто знает, может послание Путина и есть часть того самого ответа.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Россия может ответить на ракетную провокацию ассиметрично. В частности - ускоренной постановкой на вооружение зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2.

"Как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов", - уточнил Коротченко в комментарии для РИА Новости.

Эксперт добавил, что Конгресс США уже несколько лет выделяет деньги на разработку ракет средней дальности наземного базирования, что является прямым нарушением ДРСМД. Тем не менее в разрыве договора Вашингтон обвиняет Москву, негодует военный эксперт.

Также испытания запрещенной ДРСМД американской ракеты прокомментировали в Совете Федерации России. Сенатор Франц Клинцевич назвал действия США "издевательством над мировым сообществом". По его словам, Соединенные Штаты уже не скрывают, что изначально и занимались производством запрещенных ракет.