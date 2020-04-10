Секретное оружие Трампа: как президент США будет крушить противника • 118 • Аналитика © REUTERS / Tom Brenner/File Photo Кошмар Уолл-стрит и единственный в истории кандидат в президенты США, который провел медовый месяц в Советском Союзе, Берни Сандерс — сошел с дистанции. Теперь лишь несколько формальностей отделяют нас от официальной констатации того, что политический матч за право стать президентом США пройдет между Дональдом Трампом и Джо Байденом. К сожалению, Байден опережает Трампа по опросам общественного мнения — и определенные шансы на победу у него действительно есть, особенно с учетом тех проблем, с которыми сейчас сталкивается действующая президентская администрация в процессе борьбы с эпидемией и экономическим кризисом. В случае победы на выборах именно этого кандидата от американского "глубинного государства" (с возможным "прицепом" в виде Хиллари Клинтон в качестве вице-президента и фактического руководителя государства) отношения между США и Россией станут еще хуже, чем сейчас. Риски силовых столкновений резко возрастут, а "санкции из ада" против нашей страны (независимо от последствий для Соединенных Штатов) будут приняты едва ли не первым указом президента. Но объявлять Байдена победителем заранее — было бы крайне опрометчиво. И сразу по нескольким серьезным причинам. В некотором роде избирательный штаб Джо Байдена наступил на те же грабли, которые очень больно ударили по электоральному результату Хиллари Клинтон в 2016-м. И это не — субъективная оценка, а суровая математическая реальность, которую можно увидеть в социологических исследованиях, проведенных вскоре после выборов 2016 года, а также совсем недавно. Пытаясь найти причины поражения Клинтон, которую, напомним, считали однозначным фаворитом президентской гонки, в 2017 году социологи провели опрос с гигантской выборкой и получили следующие результаты (цитата по National Public Radio): "Целых 12 процентов избирателей, которые отдали голоса сенатору Берни Сандерсу на праймериз Демократической партии 2016 года, проголосовали за президента Трампа на всеобщих президентских выборах. (Эти цифры приведены в) данных социологического исследования Cooperative Congressional Election Study — массового опроса около пятидесяти тысяч респондентов". Победив Сандерса с помощью довольно грязных административных приемов, Клинтон разозлила часть его электората в достаточной степени, чтобы наиболее радикальные сторонники кандидата-социалиста решили отомстить самым действенным образом — они не проигнорировали выборы, а нанесли Клинтон (и всему истеблишменту) максимальный политический урон, проголосовав за правого популиста. Можно было бы предположить, что на этот раз, поскольку Сандерс сам заморозил свою кампанию, да и методы, которым его отодвинули от победы на праймериз, были не до такой степени грубыми, его сторонники так делать не будут. В конце концов, могла сработать и ставка на то, что массированная пропаганда с продвижением тезиса "нужно голосовать за любого кандидата от Демократической партии ради того, чтобы сбросить Трампа" все-таки произведет впечатление даже на самых яростных сторонников опального сенатора от штата Вермонт. Но получилось наоборот. Как сообщил американский телеканал ABC 29 марта, "если бывший вице-президент Джо Байден обеспечит свое выдвижение на пост президента от демократов, 15 процентов сторонников сенатора Берни Сандерса проголосуют за переизбрание президента Дональда Трампа — (так утверждают) результаты опроса ABC News и The Washington Post". И далее: "Если быть точным, это означает, что на сторону Трампа перейдет чуть больше сторонников Сандерса, чем это произошло после ожесточенной битвы между Сандерсом и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон в 2016 году, когда 12 процентов избирателей Сандерса проголосовали за Трампа на всеобщих выборах". Трамп может получить в этой ситуации даже довольно неожиданные формы медийной поддержки: популярнейший стендапер, ведущий подкастов (аудитория более семи миллионов слушателей) и звезда американской молодежной культуры Джо Роган, который выступал в поддержку сенатора Сандерса, объявил о том, что он скорее проголосует за Трампа, чем за Байдена, что вызвало гневные отповеди в мейнстримных СМИ по обе стороны Атлантического океана. Демократический истеблишмент осознает, что ситуация может превратиться в еще более массовый переход недовольных избирателей на сторону действующего президента. И даже опросы общественного мнения показывают не самую приятную для Байдена тенденцию: его преимущество падает, а Трамп имеет шансы воспользоваться тем, что в периоды кризисов американское общество почти всегда склонно поддержать действующего лидера страны. Более того, ни одна из реальных проблем любимого кандидата "глубинного государства" никуда не делась. Например, он демонстрирует периодическую неадекватность в телеинтервью, что активно используют республиканские СМИ для подчеркивания образа Байдена как старика, находящегося на грани или за гранью деменции. К тому же никуда не исчез (а был просто отодвинут из информационной повестки) скандал с коррупционным бизнесом его сына на Украине. И даже моменты, в которые бывший вице-президент проявляет себя с лучшей стороны, как это было во время последних дебатов с Сандерсом, часть электората склонна списывать на медикаментозный допинг, что тоже не способствует улучшению электоральных перспектив. А еще сам Дональд Трамп после выхода Сандерса из гонки воспользовался случаем для того, чтобы сообщить о наличии некоего дополнительного компромата на Джо Байдена, причем компромата настолько страшного, что именно он якобы объясняет последовательное нежелание Барака Обамы (у которого Байден был вице-президентом) поддержать последнего на выборах. Политическое издание The Hill цитирует завуалированную угрозу американского президента: "Меня удивляет, что президент Обама не поддержал Сонного Джо (прозвище, которое Трамп придумал для Байдена. — Прим. авт.). Этого просто не произошло. Когда это произойдет? <...> Он (Обама. — Прим. авт.) знает то, чего вы не знаете. Я думаю, что знаю (что это). Но вы не знаете". Если Трамп не блефует и если многочисленные слухи о специфическом (и не всегда соответствующем нормам общественной морали) поведении Джо Байдена верны, то его триумф на осенних выборах может просто не состояться, а вместо этого весь мир снова замрет в ужасе и отвращении от того, какие люди оказываются едва ли не на самом верху американской пирамиды власти. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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