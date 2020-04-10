Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / Аналитика

Секретное оружие Трампа: как президент США будет крушить противника

10 апреля 2020, 12:35  •  118 • Аналитика
© REUTERS / Tom Brenner/File Photo
Кошмар Уолл-стрит и единственный в истории кандидат в президенты США, который провел медовый месяц в Советском Союзе, Берни Сандерс — сошел с дистанции. Теперь лишь несколько формальностей отделяют нас от официальной констатации того, что политический матч за право стать президентом США пройдет между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
К сожалению, Байден опережает Трампа по опросам общественного мнения — и определенные шансы на победу у него действительно есть, особенно с учетом тех проблем, с которыми сейчас сталкивается действующая президентская администрация в процессе борьбы с эпидемией и экономическим кризисом. В случае победы на выборах именно этого кандидата от американского "глубинного государства" (с возможным "прицепом" в виде Хиллари Клинтон в качестве вице-президента и фактического руководителя государства) отношения между США и Россией станут еще хуже, чем сейчас. Риски силовых столкновений резко возрастут, а "санкции из ада" против нашей страны (независимо от последствий для Соединенных Штатов) будут приняты едва ли не первым указом президента.
Но объявлять Байдена победителем заранее — было бы крайне опрометчиво. И сразу по нескольким серьезным причинам.
В некотором роде избирательный штаб Джо Байдена наступил на те же грабли, которые очень больно ударили по электоральному результату Хиллари Клинтон в 2016-м. И это не — субъективная оценка, а суровая математическая реальность, которую можно увидеть в социологических исследованиях, проведенных вскоре после выборов 2016 года, а также совсем недавно. Пытаясь найти причины поражения Клинтон, которую, напомним, считали однозначным фаворитом президентской гонки, в 2017 году социологи провели опрос с гигантской выборкой и получили следующие результаты (цитата по National Public Radio):
"Целых 12 процентов избирателей, которые отдали голоса сенатору Берни Сандерсу на праймериз Демократической партии 2016 года, проголосовали за президента Трампа на всеобщих президентских выборах. (Эти цифры приведены в) данных социологического исследования Cooperative Congressional Election Study — массового опроса около пятидесяти тысяч респондентов".
Победив Сандерса с помощью довольно грязных административных приемов, Клинтон разозлила часть его электората в достаточной степени, чтобы наиболее радикальные сторонники кандидата-социалиста решили отомстить самым действенным образом — они не проигнорировали выборы, а нанесли Клинтон (и всему истеблишменту) максимальный политический урон, проголосовав за правого популиста.
Можно было бы предположить, что на этот раз, поскольку Сандерс сам заморозил свою кампанию, да и методы, которым его отодвинули от победы на праймериз, были не до такой степени грубыми, его сторонники так делать не будут. В конце концов, могла сработать и ставка на то, что массированная пропаганда с продвижением тезиса "нужно голосовать за любого кандидата от Демократической партии ради того, чтобы сбросить Трампа" все-таки произведет впечатление даже на самых яростных сторонников опального сенатора от штата Вермонт.
Но получилось наоборот.
Как сообщил американский телеканал ABC 29 марта, "если бывший вице-президент Джо Байден обеспечит свое выдвижение на пост президента от демократов, 15 процентов сторонников сенатора Берни Сандерса проголосуют за переизбрание президента Дональда Трампа — (так утверждают) результаты опроса ABC News и The Washington Post".
И далее: "Если быть точным, это означает, что на сторону Трампа перейдет чуть больше сторонников Сандерса, чем это произошло после ожесточенной битвы между Сандерсом и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон в 2016 году, когда 12 процентов избирателей Сандерса проголосовали за Трампа на всеобщих выборах".
Трамп может получить в этой ситуации даже довольно неожиданные формы медийной поддержки: популярнейший стендапер, ведущий подкастов (аудитория более семи миллионов слушателей) и звезда американской молодежной культуры Джо Роган, который выступал в поддержку сенатора Сандерса, объявил о том, что он скорее проголосует за Трампа, чем за Байдена, что вызвало гневные отповеди в мейнстримных СМИ по обе стороны Атлантического океана. Демократический истеблишмент осознает, что ситуация может превратиться в еще более массовый переход недовольных избирателей на сторону действующего президента.
И даже опросы общественного мнения показывают не самую приятную для Байдена тенденцию: его преимущество падает, а Трамп имеет шансы воспользоваться тем, что в периоды кризисов американское общество почти всегда склонно поддержать действующего лидера страны. Более того, ни одна из реальных проблем любимого кандидата "глубинного государства" никуда не делась. Например, он демонстрирует периодическую неадекватность в телеинтервью, что активно используют республиканские СМИ для подчеркивания образа Байдена как старика, находящегося на грани или за гранью деменции. К тому же никуда не исчез (а был просто отодвинут из информационной повестки) скандал с коррупционным бизнесом его сына на Украине. И даже моменты, в которые бывший вице-президент проявляет себя с лучшей стороны, как это было во время последних дебатов с Сандерсом, часть электората склонна списывать на медикаментозный допинг, что тоже не способствует улучшению электоральных перспектив.
А еще сам Дональд Трамп после выхода Сандерса из гонки воспользовался случаем для того, чтобы сообщить о наличии некоего дополнительного компромата на Джо Байдена, причем компромата настолько страшного, что именно он якобы объясняет последовательное нежелание Барака Обамы (у которого Байден был вице-президентом) поддержать последнего на выборах.
Политическое издание The Hill цитирует завуалированную угрозу американского президента: "Меня удивляет, что президент Обама не поддержал Сонного Джо (прозвище, которое Трамп придумал для Байдена. — Прим. авт.). Этого просто не произошло. Когда это произойдет? <...> Он (Обама. — Прим. авт.) знает то, чего вы не знаете. Я думаю, что знаю (что это). Но вы не знаете".
Если Трамп не блефует и если многочисленные слухи о специфическом (и не всегда соответствующем нормам общественной морали) поведении Джо Байдена верны, то его триумф на осенних выборах может просто не состояться, а вместо этого весь мир снова замрет в ужасе и отвращении от того, какие люди оказываются едва ли не на самом верху американской пирамиды власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 06:35
COVID-19: как-то все странно выходит
09 апреля 2020, 15:35
Рига в условиях режима ЧС вновь "заговорила" по-русски
10 апреля 2020, 07:35
Новая сделка ОПЕК+ состоялась: о некоторых её параметрах
10 апреля 2020, 06:35
Коронавирус. Политические последствия
10 апреля 2020, 09:35
Как Украина разрушила завод по производству аппаратов ИВЛ «Буревестник»
09 апреля 2020, 12:35
"Наследники Суворова". Владимир Мединский — о штурме Кенигсберга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
04 апреля 2020, 08:35
Украина придумала трюк для решения бюджетных проблем
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
04 апреля 2020, 03:35
Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.