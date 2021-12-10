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Секретное оружие России в действии: Угроза Пентагону в двух фото

10 декабря 2021, 16:20  •  97 • Политика
Россия уничтожила на орбите спутник секретным оружием. В Пентагоне указали на угрозу осколков.
В Telegram-канале "Военный обозреватель" показали снимки осколков спутника, который ранее ВС России раздробили неназванным противоспутниковым оружием.
Как сообщал Царьград, об испытании противоспутниковой ракеты на орбите ранее заявляли в Минобороны.
Известно, что был уничтожен космический аппарат "Космос-1408". Снимки предоставило космическое командование ВС США. После уничтожения неработающего спутника Пентагон обвинил Россию в том, что осколки аппарата создают угрозу другим объектам на орбите. Известно, что спутник был поражён в субботу, запуск ракеты отслеживали США.
Минобороны России утверждает, что остатки спутника не представляют опасности.
Ранее военный эксперт Борис Усвяцов пояснил, что США прямо заявляли, что космос является полем боя. Антиракетные и антиспутниковые системы имеют большое будущее. Также он подчеркнул, что спутниковое оружие из-за своей неуязвимости представляет большую опасность.

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