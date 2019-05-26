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«Секретное оружие»: чем Иран уничтожит корабли США

26 мая 2019, 16:24  •  128 • Война
Иран может потопить американские военные корабли, отправленные в район Персидского залива, используя свои ракеты и «секретное оружие», приводит агентство Reuters слова советника главы Корпуса стражей исламской революции Мортезы Корбани.
Это заявление стало ответом на объявление Соединенными Штатами о развертывании подразделения с 1500 военнослужащими на Ближнем Востоке. Вашингтон представил это как попытку укрепить свою оборону против Ирана, обвинив КСИР в прямой ответственности за «атаки» на нефтяные танкеры Саудовской Аравии.
«Америка отправляет два военных корабля в наш регион. Если они совершат малейшую глупость, мы отправим эти корабли на дно моря вместе с их экипажем и самолетами. Мы используем для этого ракеты или новое секретное оружие», — рассказал иранский генерал.
Западные эксперты в этой связи указали, что Иран часто преувеличивает свои боевые возможности, хотя есть опасения по поводу ракетной программы Тегерана и особенно иранских баллистических ракет большой дальности.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение США разместить дополнительные войска на Ближнем Востоке в ответ на предполагаемую угрозу со стороны Ирана является «чрезвычайно опасным» для мира.
«Американцы выдвинули такие обвинения, чтобы оправдать свою враждебную политику и усилить напряженность в Персидском заливе. Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно, оно угрожает международному миру и безопасности. Этот вопрос необходимо решать», — сказал дипломат.
Эти заявления Ирана вызвали обеспокоенность в США.
«Как убедительно продемонстрировала Северная Корея, мотивированный противник в конечном счете улучшит свою способность защищаться от Соединенных Штатов, а у Ирана гораздо больше ресурсов, чем у КНДР.
Прорыв в потенциале, будь то противотанковые баллистические ракеты, ядерное оружие или какая-либо подобная технология, может позволить Ирану быстро догнать и бросить вызов американской военной мощи. Иран в настоящее время не может потопить авианосец ВМС США, но это не то преимущество, на которое Пентагон может рассчитывать вечно», — написало американское издание The National Interest.
Диверсия против танкерного флота произошла утром 12 мая в порту Эль-Фуджайра (ОАЭ) в Оманском заливе. По заявлению министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абделя Азиза аль-Фалеха, целью диверсантов стали два танкера, принадлежащие саудитам и зафрахтованные под перевозку нефти потребителям Saudi Aramco в США.
По словам министра, нападение не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен «существенный ущерб конструкциям двух судов». В дополнение к этому, МИД ОАЭ сообщил, что всего во время диверсии пострадало четыре коммерческих судна, находившихся в исключительной экономической зоне страны, передает ФАН.
Вскоре высокопоставленный чиновник Пентагона — вице-адмирал Майкл Гилди — заявил, что Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры. По его словам, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что за диверсией стоят служащие КСИР.
В этой связи глава Госдепартамента США Майк Помпео распорядился одобрить сделки, предполагающие продажу Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружия против Ирана на $8,1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о 22 незавершенных сделках с этими странами. «Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран»,
— говорится в сообщении.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе своего выступления в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ призвал Вашингтон и Тегеран сдерживать эмоции.
Говоря о ситуации в Иране, Нарышкин отметил, что история развивается по «очень тревожному сценарию». По словам главы ведомства, причина связана с выходом Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки, и это понятно для всех.
«Причем большая часть стран уверена, что Иран полностью выполняет свои обязательства по этой сделке, поэтому нагнетание ситуации со стороны США приобретает, конечно, опасный характер», — добавил директор российской спецслужбы.
Тем не менее, Вашингтон стянул в район Персидского залива как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Также у входа в залив стоит десантный корабль Kearsarge, передает НСН.

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