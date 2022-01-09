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Секретное интервью Брежнева: "Уверен, никто не напечатает того, что скажу"

09 января 2022, 05:10  •  97 • Политика
Писатель Владимир Муссалитин вспомнил о своём секретном интервью с Леонидом Брежневым, в ходе которого и сам генсек признался: "Уверен, никто не напечатает того, что скажу".
Своими воспоминаниями писатель делится на страницах "Комсомольской правды", напоминая, что в 1970-х годах и сам работал журналистом в этом издании. Как раз в этот период по заданию главного редактора и состоялась встреча с Брежневым на фоне выхода трилогии генсека "Малая земля", "Возрождение" и "Целина".
Интервью получилось секретным, причём этой секретности беседе придал сам Брежнев, говорит Владимир Муссалитин.
Возможно, то, что скажу сейчас, окажется явно не ко времени. И даже уверен, никто не напечатает того, что скажу, - начал Брежнев.
Как оказалось, говорит бывший Секретарь ЦК КПСС об утопии, в которую верили все советские люди, это строительство коммунизма. Брежнев признался, что и сам не считает возможным достижение этой цели.
Какие директивы на этот счет ни принимай, однако в ближайшем будущем коммунизм вряд ли удастся построить, - признался политик.
Брежнев считает, что у СССР нет ресурсов для коммунизма, да и народ просто не может уместить глобальные изменения в сознании. В том же интервью Брежнев рассказал о письмах, которые получает от людей. Всё больше эти письма с критикой, признался политик. Однако самые жёсткие подчинённые показывать не решаются - "побаиваются, как бы чего такого не вышло".

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