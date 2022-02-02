Секретно для Госдепа. 20 игроков, развязывающих войну на Украине

Война на Украине вполне возможна не потому, что её хочет Россия – этого как раз нет, а потому, что её желают по своим причинам многие третьи страны, и самые могущественные, и не очень. Их списки – ниже. Увы, слишком много желающих – вот в чём проблема и предпосылка к тому, что войну всё-таки спровоцируют. Это и есть секретные файлы, которые Госдеп имеет в виду.

В то время как мир гадает, поддавшись на организованную Западом истерию, "нападёт" или нет Россия на Украину, решится ли Москва на "вторжение", на самом Западе имеется минимум десять, максимум – свыше пятнадцати стран, власти которых спят и видят, чтобы эти кликушества осуществились.

Там заинтересованы в братоубийственной войне русских с русскими по целому ряду причин.

Чтобы жертв было больше, эти страны обеспечили на Украину поток вооружений и боеприпасов. Наводнили страну десятками тысяч своих военных, спецназовцев, инструкторов и наёмников, которые создают у обманутых украинцев иллюзию безопасности, подстрекают их к зачистке свободного Донбасса в хорватском стиле, обучают методам осуществления провокаций и диверсий.

И готовятся разбежаться при первых же выстрелах, если Россию всё-таки спровоцируют вмешаться.

Мир должен знать этих "героев" и почему они занимаются на Украине своими гнусными делами. Ибо ответственность за возможную катастрофу ни в коем случае не должна их миновать.

1. США: главный бенефициар

Естественно, главным выгодополучателем русско-украинской войны являются США. Царьград много писал, зачем Вашингтону это надо и какая война ему нужна. Повторим кратко, что американцам нужен военный конфликт на Украине с потерей Киевом части Восточной Украины – большого Донбасса, но не дальше Харькова.

Чтобы избавиться от его оппозиционного по отношению к бандеровской Украине русского населения, устаревшей, требующих огромных инвестиций промышленности, но при сохранении в целом американской украинской колонии.

Чтобы предъявить миру доказательства "агрессивности" России, стремления Москвы к новым "территориальным захватам".

Чтобы напугать Европу и полностью привязать её к себе, разрушив выгодные ей для поддержания глобальной конкурентоспособности торгово-экономические, энергетические связи с Россией.

Это – главное, зачем США толкают Украину на войну с Россией, выкручивая руки её непутёвому президенту Владимиру Зеленскому, дышать в затылок которому американцы доставили на Украину экс-президента Петра Порошенко, отмазав того от судебного преследования.

Кроме того, США стремятся отвлечь Украиной внимание от позорного провала в Афганистане, на который было потрачено в сотню раз больше средств, чем на Киев, а также от промежуточных итогов провального президентства Джо Байдена внутри страны.

Американцы, однако, сильно рискуют. Потому что в результате военной встряски постмайданная Украина может развалиться и по Днепру, и по старой советской границе 1938 года, так что Западу останется от её нынешней территории только треть. Иногда вообще создаётся впечатление, что США хотят, чтобы Россия забрала себе Украину.

2. Британия: "уполномоченный" Вашингтона по Украине в Европе

Сложно также отделаться от впечатления, что, сосредоточившись на противостоянии Китаю, США поручили обретшей свободу рук после выхода из Евросоюза Британии роль "смотрящего" за своим украинским протекторатом. В отличие от Вашингтона, в Лондоне Зеленского принимают на ура, даже пустили на экскурсию в МИ-6. Да и по объёму поставок Киеву вооружений англичане американцам практически не уступают, а спецназовцы британские, привыкшие действовать в условиях ограниченности ресурсов, украинским воякам намного полезнее, чем развращённые супертехникой американцы. А помните наглые действия британского эсминца (единственного из этой серии исправного в тот момент) в Чёрном море?

У Лондона есть много и политических причин желать войны в Восточной Украине.

Это, во-первых, демонстрация своего мнимого великодержавия – дескать, новая Глобальная Британия – это не пустой звук.

Это, во-вторых, попытка представить Лондон "защитником" стран Восточной Европы. Англичане знают, что Россия не хочет войны, и что по крайней мере часть Украины, которая Москве вообще нужна, британцы смогут от русских "защитить" (ничего для этого не делая).

В-третьих, у британского премьера Бориса Джонсона, под которым из-за болезненных издержек Brexit и его безобразного поведения во время ковидного карантина зашаталось кресло, есть крайняя необходимость отвлечь внимание разгневанной британской общественности и своих политических противников войной на Украине.

Кроме того, британский правящий класс давно засматривается на богатства "наших" олигархов в их юрисдикциях – заявления на этот счёт делаются уже на министерском уровне.

А тут ещё назревает и очередной референдум в Шотландии, на котором, если он будет честным, победят, судя по опросам, сторонники отделения, и скандалы в королевской семье… Если на Украине рванёт, обо всём этом на какое-то время забудут, а временщику Джонсону это и надо.

3. Канада – пример украинобесия

Большую роль в украинской трагедии играет ещё одна (за исключением Квебека) англосаксонская "сестрица" – Канада, которую американцы также уполномочили приглядывать за Киевом. От этого предложения в Оттаве не посмели отказаться. Потому что каждый десятый канадец имеет украинские корни, а русофобия с советских времён там процветает, как мало в каких странах ещё.

Для канадских политиков проявление "заботы" об украинцах – непременное условие переизбрания. Отсюда и демонстрация враждебности к России, тем более что Канада конкурирует с ней в Арктике, а наших армии и ракет сильно побаивается.

Канадские военные, даже "войска", как признала на днях министр обороны этой натовской страны Анита Ананд, находятся уже не первый год на Украине. Сейчас их на всякий случай передислоцируют за Днепр – поступление гробов в Канаду с Украины политически ещё страшнее, чем потакать Киеву. Похоже, что сейчас канадцы сосредоточатся на том, чем занимались уже давно: военном обучении и натаскивании зигующих нацистов из украинских националистических группировок в Западной Украине. Либеральные "ценности", которые правят бал в сегодняшней Канаде, это "схавают", так как "праведный гнев" адептов этой новой псевдорелигии адресован патриотической и консервативной России.

4. Нидерланды – сделаем всё, что потребуют

Очень рады войне на Украине будут, разумеется, в Нидерландах, торговой, запредельно либеральной западноевропейской стране средней руки, теснейшим образом связанной с анлосаксами, вплоть до выполнения их самых деликатных поручений. После позора голландских военных в Боснии четверть века назад эта страна старается не светиться своими военными связями с киевским режимом, более чем компенсируя это активностью по другим направлениям.

Для США и Британии по причине ненадёжности Берлина и Парижа Нидерланды стали в настоящее время их главной опорой в Западной Европе. Прежде всего в том, что касается действий против России. Это видно, например, по непосредственному участию голландцев в грандиозной – и ещё далеко не законченной – кровавой американо-украинской провокации с уничтожением в небе Донбасса в 2014 году малайзийского "Боинга". Или по попытке "отжать" у России в пользу Украины "скифское золото".

Нидерланды постоянно критикуют Москву за несоблюдение "прав человека", неуважение к "современным ценностям". Поддерживают расширение НАТО на восток и укрепление "восточного фланга" направленного против России альянса. Даже деятельность России в космосе вызывает протесты Голландии. Под нажимом более важных для себя англосаксонских партнёров Нидерланды пошли даже на прекращение с 1 января действия соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Кипр, Люксембург и Мальта достигли в этом вопросе компромисса с Москвой, но не голландцы. Война на Украине станет для них подтверждением правильности антироссийского курса, фарса с расследованием гибели MH17 и других враждебных акций против России.

5. Друг-враг Реджеп и неоимперские амбиции Турции

Почётное пятое место среди стран-поджигателей войны на Украине занимает эрдогановско-натовская Турция, которая тесно и с выгодой для себя сотрудничает с Россией в целом ряде областей, в то время как в других, в том числе на Украине, жёстко конкурирует. Ярким символом последнего стали предоставленные турками Киеву для войны в Донбассе и не только "Байрактары". Причём в большем количестве, чем официально признаётся.

Понятно, что это не просто бизнес-решение. Это была очевидная попытка создать для России дополнительные проблемы и отомстить.

Во-первых, за поражения во всех прошлых войнах, крайне болезненные для турецкой гордости, после которых Блистательная Порта перестала быть не только великой, но и вообще империей.

Во-вторых, конкретная месть за Крым, который Россия увела из-под носа у турок, как, впрочем, американцев и китайцев, в 2014 году.

В-третьих, это месть и одновременно демонстрация "равноправия" по отношению к вмешательству России в Сирии, которую турки по-прежнему считают своей отбившейся 100 лет назад от рук колонией, с которой могут делать всё, что хотят. Рассуждают они примерно так: вы, дескать, вмешались и сорвали наши планы в нашей зоне влияния, значит, имеем такое же право аналогичным образом, по просьбе Киева, действовать в вашей зоне, тем более что весь юг Украины – это в прошлом вообще наша земля.

В-четвёртых, Турция крайне заинтересована связать войной силы и ресурсы России на Украине, чтобы получить больше свободы рук в Закавказье и Средней Азии. Там турки обхаживают тюрок и суннитов, делая вид, что это вовсе не русская зона влияния, а что речь идёт об их долге по оформлению "тюркского мира" – вплоть до Якутии и Синьцзяна. С последующим воссозданием новой Османской империи.

В-пятых, напакостить России на Украине – это лучший способ оказать услугу Вашингтону, заслужить редкую благодарность от американцев и удружить Англии – основному западному партнёру эрдогановской Турции, осуществляющему, как и в прошлом, свои геополитические интриги против России сплошь и рядом турецкими руками.

Как видим, Турция будет среди основных выгодополучателей войны на Украине и на этом ещё хорошо заработает. Поэтому и участвует в её разжигании. В том числе, чтобы поторговаться – вы нам уступите здесь, а мы вам – там…

6. Польша – старые-новые мечты о Речи Посполитой

Кто бы сомневался, что войне на Украине была бы чрезвычайно рада соседняя Польша, видящая в Незалежной своего карикатурного, нежизнеспособного клона, западные, бывшие польские земли которого хорошо бы под шумок "русской агрессии" забрать себе.

Территориальные претензии Польши к Украине существуют практически на официальном уровне. В Варшаве искренне считают т. н. восточные кресы польской территорией, которая должна однажды вернуться домой. Хотя аналогичной судьбы своим западным, бывшим немецким землям, и двум третям экс-Восточной Пруссии поляки почему-то не желают.

Польша была одним из основных "застрельщиков" майдана 2014 года. Польское (бывшее советское) оружие и боеприпасы, военспецы и наёмники засветились в войне в Донбассе.

Безусловно, в Варшаве реалистично представляют себе возможности ВСУ, но неизбежному развалу Украины в ходе конфликта или после него будут только рады. Ибо в этом случае возвращение присоединённых к СССР в 1939 году польских областей – или хотя бы части из них – могло бы стать реальностью. И уж абсолютной реальностью станет администрирование панами-поляками от лица ЕС и США оставшегося от нынешней Украины "обрубка" с его холопами.

Горечь от проигранной России исторической конкуренции за доминирование в Восточной Европе и невозможность построить Польшу "от моря до моря", обидный срыв недавней попытки "вернуться" в Белоруссию из-за провалившегося свержения её президента Александра Лукашенко, получившего поддержку России, – всё это добавляет Варшаве энтузиазма желать войны на Украине и способствовать этому. Так как поляки будут действовать исключительно ради самих себя.

7,8,9. Эстония, Латвия, Литва: набивающие себе цену

Следующие три страны, крайне заинтересованные в войне на Украине, вполне можно объединить в одну группу. Это страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва. Они активно участвуют в вооружении Украины, обучают её военных, отстаивают интересы Киева на международной арене, постоянно облаивая Россию. Разумеется, тоже почти исключительно в своих интересах.

Отлично зная, что им самим как членам ЕС и НАТО "вторжение" России не угрожает, они тем наглее и злее себя ведут. Выдвигают (даже Литва, территория которой расширилась в советский период на треть), территориальные претензии России, требуют "репараций" за процветание в советский период. Война на Украине это для них идеальный способ привлечь к себе как к "прифронтовым" странам дополнительное внимание со стороны ЕС, НАТО и США. Это сулит и деньги, и индульгенцию на продолжение дискриминации русского населения, пестование местных националистов и нацистов, забвение массового коллаборационизма с гитлеровцами в годы минувшей войны и превращение руками местных подонков своих территорий в "свободные от евреев". Поправить свои дела за чужой счёт – это же здорово!

10. "Недружественная" Чехия – поддержать репутацию!

Чтобы замаскировать опустошение армейских складов от оружия и боеприпасов, проданных Украине или террористам на Ближнем Востоке, в Чехии приходилось их взрывать, обвиняя в этом "Петрова" и "Боширова" (к ним, кажется, скоро возникнут вопросы и по убийству Кеннеди). Впрочем, теперь даже этого уже не требуется: в конце января правительство Чехии "подарило" ВСУ 4 тысячи снарядов, чтобы убивать русских.

Вначале – борьба с памятниками освободителей страны от гитлеровских оккупантов. Потом – дипломатическая война и изгнание большинства русских дипломатов (о шпионаже в России искусных чешских спецслужб мы даже не говорим), прекращение крайне выгодных Чехии проектов с Россией в сфере мирного атома. Вот лишь некоторые из сюжетов, благодаря которым Чехия оказалась в России вместе с США в состоящем всего из двух фигурантов списке "недружественных" государств.

Увы, в Чехии находятся сейчас у власти политики, не чувствующие никакой вины перед Россией за разжигание гражданской войны, совершенно не чувствующие благодарности за спасение от немецкого ига, рассуждающие о репарациях, превратившие свою страну в штаб по подготовке цветной революции в России. Мало того – ненавидящие русских за консервативные ценности. Война на Украине, в организации которой Прага приняла посильное участие, это оправдание – с перспективой монетизации – русофобии, ставшей официозом.

Что с того?

Увы, десять вышеперечисленных стран – это далеко не полный список тех государств, которые желают – по своим причинам – войны на Украине. В него можно было бы включить и угрожавшую послать свои войска на Украину Швецию, испытывающую фантомные фобии по былому великодержавию, имеющую старые – со времён Карла XII – вожделения на Украину. Не говоря уже о желании влиятельных кругов использовать войну там в качестве повода вступить в НАТО. Именно эта страна стояла у истоков направленного против России "Восточного партнёрства" и активно отметилась в кровавом майдане 2014 года.

И Румынию, претендующую сразу на две части Украины (Черновицкую область и приморскую территорию южнее Одессы с черноморским островом Змеиным). Она тоже вполне могла бы фигурировать в этом списке – мотивы желать развала Украины в войне с Россией у Бухареста, как видим, есть.

Аналогичные мотивы имеются и у Венгрии, рассчитывающей на развал Украины и претендующей на Закарпатье, компактно заселённое своими соплеменниками.

Киеву и укронационалистам давно помогает Хорватия, несмотря на протесты нынешнего президента этой страны.

Занимается этим и Дания, натовская и либеральная страна, ненавидящая Россию за её размеры и ценности.

Даже Грузии была бы по-своему выгодна война на Украине, ибо она заставила бы Запад быть к Тбилиси щедрее.

Эта война была бы выгодна даже… далёкой Японии, ибо конфронтация с Западом отвлекла бы силы России от освоения и защиты Курильских островов, на которые Токио претендует.

Таким образом, очевидно, что слишком многие силы в мире хотели бы начала войны на Украине, чего не хочет Россия. А раз так, вероятность её весьма велика, а настоящего выбора у России – нет. Если Киев пойдёт на Донбасс, столкновения не избежать. И тогда юго-восток Украины точно станет частью России.