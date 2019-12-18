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Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей

18 декабря 2019, 15:09  •  97 • В мире
Экс-премьер Украины Николай Азаров обнародовал доказательство того, что майдан 2013-14 годов организовали и проплатили американцы, и потребовал расследования. Если президент Зеленский на это не пойдёт, значит, «проверку на вшивость» он не прошёл
Автор:
Латышев Сергей
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что у него имеется запись СБУ секретного разговора покойного американского сенатора Джона Маккейна и экс-посла США в Киеве Джеффри Пайетта с «мерзавцами» и «дешёвыми марионетками»: бывшим украинским премьером Арсением Яценюком и действующими украинскими политиками – столичным мэром Виталием Кличко и председателем ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком.
Запись состоявшихся между этими деятелями переговоров была сделана оперативными методами в киевском отеле «Интерконтиненталь» 14 декабря 2013 года. Она поступила Азарову, по его словам, от «патриотов» в СБУ и является подлинной. После её прослушивания, подчеркнул экс-премьер, становится совершенно очевидным:
Майдан был хорошо продуманной операцией, которую исполнили украинские марионетки по заказу американских хозяев.
Азаров пересказал в своём «Фейсбуке» в общих чертах, о чём говорили заговорщики, не скрывая чувств «омерзения» и «стыда» перед тем, как «раболепски» и «по-холуйски» вели себя перед американцами его соотечественники. Его также поразила самоуверенность посла Пайетта, который как кадровый разведчик не мог не понимать, что этот разговор будет обязательно записан, но был, видимо, совершенно уверен, что украинская сторона никогда не посмеет его обнародовать.
В этом никто не сомневался, но теперь есть доказательство
В том, что США профинансировали и организовали очередной украинский майдан, никто из тех, кто способен мыслить, сопоставлять и анализировать факты, собственно, и не сомневался. Новым моментом является то, что теперь в распоряжении Азарова имеется документальное подтверждение этого, которым он готов поделиться с новыми киевскими властями для возбуждения расследования причин трагедии, которая так дорого обошлась Украине, а также роли в этом конкретных лиц.
Экс-премьер Украины Николай Азаров обладает уликой, проливающей дополнительный свет на кровавые события киевского майдана 2013-14 годов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
По словам Азарова, которому как премьеру сразу же доложили об этих переговорах, но без подробностей, Маккейн поставил перед своими украинскими подельниками две задачи. Во-первых, не должно быть никакого Таможенного союза Украины с Россией. Во-вторых, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в Крыму утвердились русские.
Яценюк в ответ поблагодарил Маккейна за «финансовую поддержку», которую Азаров назвал «деньгами на подкуп, предательство должностных лиц и организацию майдана».
Будущий майданный премьер постарался также развеять опасения покойного американского сенатора-республиканца в отношении Крыма: даже если он отойдёт в результате подготавливаемых событий к России, это будет «небольшая потеря по сравнению с решением поставленной перед нами геополитической задачи».
Азаров в связи с этим обращает внимание, что позднее, когда вторую поставленную перед майданщиками задачу – в отношении Крыма – выполнить не удалось, Яценюк был в первых рядах тех, кто громко требовал вернуть Крым.
Украинские лидеры майдана вроде Арсения Яценюка не сомневались, что их победа в Киеве сделает Крым частью России, но им очень хотелось дорваться до кормушки. Фото: Dominic Dudley / Globallookpress
Зачем Маккейн заявился в Дом профсоюзов?
Есть ещё один момент, который глубоко поразил Азарова при прослушивании переданной ему сотрудниками СБУ записи из отеля «Интерконтиненталь»: Пайетт предложил Маккейну отправиться в Дом профсоюзов для встречи с «настоящими лидерами» майдана – Андреем Парубием и Сергеем Пашинским, чтобы «ознакомиться, куда тратят деньги наших налогоплательщиков».
В этом и в других моментах участники инструктажа цинично смеялись.
Новое разоблачение будут замалчивать?
Азаров потребовал расследования открывшихся обстоятельств, прежде всего «грубого вмешательства» извне во внутренние дела Украины и «организации заговора» с целью захвата власти.
Действительно, в любой нормальной стране так бы и поступили: проверили на всякий случай, подлинная ли кассета, идентифицировали бы хорошо узнаваемые голоса и попросили бы украинских участников мероприятия поподробнее рассказать, как иностранное государство вмешивалось во внутренние дела Украины, сколько точно было на это в конечном счёте потрачено денег американских налогоплательщиков. Все названные Азаровым украинские участники киевских переговоров с Маккейном и Пайеттом пока живы.
Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт проплатил и курировал майдан, теперь он вредит России в Греции в том же качестве. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress
В настоящее время Парубий и Пашинский, придавшие майдану кровавый характер и пригласившие для расстрела сторон противостояния иностранных снайперов, которых также снабдили оружием, подвергаются в Киеве допросам, но отделываются грубым враньём. Видимо, они рассчитывают, что американцы их не сдадут. По официальным данным, на майдане погибли 106 человек. Но ведь это были не американские граждане.
По официальным данным, на майдане погибли 106 человек. Но ведь это были не американские граждане. Фото: Emeric Fohlen / Globallookpress
Разоблачение Азарова может помочь следствию изобличить организаторов бойни, причастность к которой лидеров майданной оппозиции была ясна для тогдашнего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, например, уже в марте 2014 года. Ему просто рассказали об этом в Киеве честные оппозиционеры, о чём он сразу же проинформировал по телефону руководство Евросоюза.
А вот использует ли открывшуюся возможность нынешний президент Украины Владимир Зеленский, как раз и покажет, прошёл ли этот «слуга народа» «проверку на вшивость». Судя по тому, что сенсацией на Украине кассета СБУ в руках экс-премьера Азарова пока не стала, шансы на это невелики.

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