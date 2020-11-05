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Секретная смерть русского в США: В деле экс-министра остаются белые пятна
05 ноября 2020, 14:55 • 126 • Политика
Очень долго детали смерти российского экс-министра Михаила Лесина в США оставались засекреченными, однако в марте прошлого года появились новые детали. Но и сейчас история гибели русского в Вашингтоне пестрит белыми пятнами.
Российский экс-министр Лесин утром 4 ноября 2015 года вошёл в номер отеля Dupont Circle, расположенный в центре Вашингтона. На следующий день он был найден в нём мёртвым, со следами телесных повреждений.
Согласно официальной версии, политик скончался от несчастного случая, спровоцированного употреблением алкоголя, а телесные повреждения он нанёс себе сам. Однако летом 2017 года издание BuzzFeed распространило утверждения о том, что смерть Лесина не являлась несчастным случаем. Дальше с требованием рассекретить данные вскрытия выступил журналист Майк Экел на основании американского закона о свободе информации. Власти Вашингтона выступали против разглашения этих конфиденциальных сведений. В итоге состоялся суд, по результатам которого власти обязали раскрыть детали смерти российского политика.
Спустя несколько месяцев власти Вашингтона передали журналистам отчёт о смерти бывшего министра печати России, который скончался в Соединённых Штатах Америки в 2015 году. По данным судебных медиков, у мужчины были зафиксированы переломы шеи и подъязычной кости. Эксперты допускают, что переломы могли быть получены как в момент смерти, так и перед ней. Кроме того, шею могли сломать во время вскрытия тела.
Спустя день после годовщины смерти Лесина в этом году главред "Эха Москвы" напомнил, что пока разобраться в произошедшем так и не удалось. "5 лет, как погиб Михаил Лесин. До сих пор остаются вопросы", - написал Венедиктов.
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