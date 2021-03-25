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Секретная служба США замешана в деле о пистолете сына Байдена - СМИ

25 марта 2021, 21:50  •  146 • Политика
Джо Байден. Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Агенты пытались замять скандал с оружием, который выбросила в мусорный бак любовница Хантера, она же экс-жена старшего брата
Секретную службу США уличили в причастности к урегулированию дела о пистолете сына нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена Хантера в 2018 г. и в обеспечении безопасности семьи действующего президента в период, когда ему не полагалась по статусу подобная защита. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным автора статьи, странный инцидент включал в себя "мусорный бак, человека, копающегося в нем, и, в конечном счете, федеральные правоохранительные органы".
Речь идет о событиях, которые произошли 23 октября 2018 г., когда сын Байдена Хантер и его невестка Халли (бывшая жена умершего старшего брата Бо и, предположительно любовница младшего) оказались в центре скандала. Тогда Халли взяла пистолет Хантера и выбросила оружие в мусорный бак за продуктовым магазином, но позже вернулась за ним и обнаружила, что оно пропало.
Полиция Делавэра начала расследование, обеспокоенная тем, что контейнер находился напротив средней школы и что пропавший пистолет мог быть использован в преступлении, согласно данным сотрудников правоохранительных органов и копии полицейского отчета, оказавшегося в распоряжении издания.
Тогда же произошла любопытная вещь: агенты Секретной службы пришли к владельцу магазина, где Хантер купил пистолет, и потребовали к изъятию документы, связанные с продажей. Известно это со слов двух человек, один из которых не понаслышке знал об таком эпизоде, а другой был проинформирован агентом после этого.
Однако хозяин оружейного магазина отказался предоставить данные документы, подозревая, что сотрудники Секретной службы хотят скрыть принадлежность пропавшего пистолета Хантера на случай, если он будет причастен к преступлению. Владелец позже передал бумаги в Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, которое контролирует федеральные законы об оружии.
Между тем, Секретная служба утверждает, что у нее нет записей о том, что ее агенты расследуют тот инцидент. Он, кстати, не привел ни к обвинениям, ни к арестам.
Кроме того, изданию стало известно, что отдельные агенты Секретной службы неофициально обеспечивали безопасность Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал должность вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.
Инцидент в оружейном магазине произошел в период после увольнения Хантера Байдена из Военно-морских резервов за положительный тест на кокаин и его последующего развода с первой женой Кэтлин. В то время сын нынешнего лидера нации состоял в романтических отношениях с Халли, подчеркивает издание.

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